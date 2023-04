Polska odbuduje Ukrainę? Horała: Obszary są liczne. Nie o wszystkich mogę mówić

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem – twierdzi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wywłaszczenia pod budowę CPK

Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister pytany był o powtarzany od miesięcy temat wywłaszczeń pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i inwestycji towarzyszących.

– Protesty to rzecz naturalna przy każdej większej inwestycji. Były także przy budowie autostrad. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy przez protesty przerwali wtedy te inwestycje – tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24 Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Dialog społeczny i konsultacje są ważne. Przy budowie CPK są nawet nadmiarowe. Ktoś cyniczny mógłby powiedzieć, że nawet nam to szkodzi – dodał, odpowiadając na część zarzutów, o brak dostatecznych rozmów z mieszkańcami regionów, które będą dotknięte przez inwestycję w budowę CPK i linii kolei dużych prędkości.

Odszkodowania za wywłaszczenia

Wiceminister pytany był także o kwestie odszkodowań za wywłaszczenia. Cześć polityków opozycji twierdzi, że mieszkańcy, którzy muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania, są przez to poszkodowani.

– To bardzo dobry przykład dezinformacji, czy wręcz kłamstwa, gdy mówi się o poszkodowanych przez wywłaszczenie. Na razie wszystkie takie sytuacje zostały rozwiązane na podstawie cywilnoprawnej umowy kupna. Jeśli komuś oferta nie odpowiadała, mógł się na nią nie zgodzić – powiedział Marcin Horała.

Odbudowa Ukrainy. Jaką rolę odegra Polska?

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej pytany był także o to, jaką rolę w odbudowie Ukrainy może odegrać Polska.

– To nasz oczywisty interes nie tylko, aby Ukraina wygrała tę wojnę, ale także, aby po niej nie była państwem słabym – rozsadnikiem problemów w regionie. Wymiary, w których możemy uczestniczyć, są liczne. Nie wszystkie z nich mogę wymieniać, bo na tych etapie się ich nie ujawnia – powiedział Marcin Horała

– Udało nam się przekonać KE, że wpięcie Ukrainy do europejskiego systemu kolejowego, aby przebiegał przez taki wariant, który naszym zdaniem jest optymalny – czyli przez Lwów. To nam daje skrót do Rumunii, czyli bardzo ważnego partnera na wschodniej flance NATO, ale także potencjalnego partnera gospodarczego. Możemy do tego wykorzystać finansowanie z USA i Unii, a za studium wykonalności projektu odpowiada CPK – dodał.

