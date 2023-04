Spięcie wiceminister rozwoju z posłem Lewicy. „Proszę nie obrażać polskiego biznesu"

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska i poseł Lewicy Przemysław Koperski byli we wtorek gośćmi audycji „Dwie strony" w Polskim Radiu 24.

Premier zapowiada uproszczenia podatkowe

Ostatnia część audycji poświęcona była przedwyborczym programom politycznych ugrupowań. Wiceminister rozwoju i technologii odwołała się do wczorajszego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który m.in. zapowiedział uproszczenie systemu podatkowego. – Te uproszczenia i ta stabilność prawa jest bardzo potrzebna. Będziemy się ją starali w tej nowej architekturze i nowym krajobrazie gospodarczym jeszcze bardziej intynsyfikować – powiedziała Semeniuk-Patkowska.

Do wypowiedzi wiceminister rozwoju i technologii odniósł się poseł Lewicy, stwierdzając, że ostatni rok to „tak naprawdę morderstwa biznesowe w polskiej przestrzeni". Koperski przytoczył dane z których wynika, że w tym czasie upadło ok. 300 tys. mikro i małych przedsiębiorstw za co – jak powiedział polityk – polityczną odpowiedzialność ponosi Prawo i Sprawiedliwość.

„Polski biznes ma się dobrze"

Słowa te zirytowały wiceszefową resortu rozwoju i technologii. – Dane CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – red.) pokazują co innego. Mamy 2,5 mln aktywnych przedsiębiorstw. Oczywiście część tych przedsiębiorstw zamyka się lub zawiesza, ale w to miejsce powstają nowe firmy. Proszę nie obrażać polskiego biznesu. Polski biznes naprawdę ma się dobrze, a polski rząd będzie robił wszystko, aby do tych uproszczeń doszło – powiedziała Semeniuk-Patkowska.

