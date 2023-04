Horała o budowie CPK. Zdradził datę wbicia pierwszej łopaty i koszt projektu

Wiemy, jak przebiegają prace przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szczegóły w tej sprawie w Gościu Wiadomości na antenie TVP Info zdradził wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała.

– Jesteśmy na zaawansowanym etapie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, a ta decyzja pozwoli na wbicie pierwszej łopaty. Planujemy to na koniec wakacji – powiedział Marcin Horała – Komercyjne otwarcie, czyli start pierwszego samolotu, to lato 2028 roku. To bardzo ambitny harmonogram, jest bardzo dużo ryzyk, ale na razie wszystko się udaje – dodał pełnomocnik rząd ds. budowy CPK.

CPK będzie kosztował fortunę. Polska zapłaci tylko część

Wiceminister odpowiedzialny za budowę CPK zdradził także, że spółka jest na zaawansowanym etapie rozmów z inwestorem, który ma dofinansować projekt.

– Finalizujemy też rozmowy z potencjalnym udziałowcem mniejszościowym. Kontrola właścicielska będzie oczywiście po stronie polskiej, ale zapraszamy kapitał, który będzie współfinansował CPK na zasadzie udziałowca mniejszościowego. Taki inwestor to przyciągnięcie 1,5 do 2 miliardów euro bezpośrednio do Polski – powiedział Marcin Horała.

Marcin Horała przypomniał także, jaki będzie całkowity koszt budowy lotniska, a także przewidywany rozkład udziału w finansowaniu inwestycji.

– Samo lotnisko, to będzie około 8,1 mld euro. To jest inwestycja komercyjna i dochodowa. Stać nas na nią, bo będziemy na niej zarabiać. Schemat finansowania będzie taki, że około 20-25 proc. to będzie nasza bezpośrednia inwestycja. Do tego dojdą instrumenty dłużne i wspomniany udziałowiec mniejszościowy. Daleko idący lewar finansowy. Wykładając 1,5-2 mld euro, osiągamy inwestycję wartą 8,1 mld euro – wyjaśnił Marcin Horała.

Projekt budowy nowego systemu transportowego

Wiceminister przypomniał jednak, że na projekt CPK należy patrzeć dużo szerzej, niż na samą budowę portu lotniczego. Ma być to bowiem kwestia zmian w całym systemie transportowym.

– Cały program inwestycyjny rozłożony jest na dwie perspektywy unijne. Będzie on liczony w setkach miliardach euro, bo to jest projekt budowy całego nowego systemy transportowego Polski. Gdy on się zakończy w połowie lat 30., to Polska będzie na światowym poziomie. Będzie miała taki system jak Japonia, Korea Południowa, Francja, czy Niemcy – powiedział Marcin Horała.

– To inwestycja, która zwróci się w wymiarze społecznym i ekonomicznym. My wykorzystaliśmy schematy rozwoju oparte na taniej sile roboczej. Musimy się opierać na czymś innym – dodał wiceminister.

Czytaj też:

CPK kupuje Torpol. Będzie inwestować w kolejCzytaj też:

Zaskakująco duże zainteresowanie dobrowolnym oddaniem ziemi pod CPK. Ta furtka wkrótce się zamknie