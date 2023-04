Ropa naftowa pozostaje droga. Bitcoin znów poniżej 30 tys. dolarów

S&P 500 i średnia przemysłowa Dow Jonesa próbowały w piątek utrzymać się na swoich najwyższych od lutego br. poziomach, ale ta próba się nie powiodła (odpowiednio -0,21 proc. i -0,42 proc.). Nasdaq Composite spadł o 0,35 proc. Dziś ok. godz. 9:40 cena kontraktów na S&P 500 na CME rosła o 0,26 proc. Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś zwyżki głównych indeksów. Najsilniejszą – +1,67 proc. – notował Hang Seng, który osiągnął najwyższy poziom od 7 marca.

Na rynkach akcji w Europie dominowały zwyżki głównych indeksów. Swe nowe historyczne maksimum osiągnął dziś francuski CAC 40 (+0,39 proc. ok. godz. 9:45). Najwyżej od ponad roku był niemiecki DAX (+0,49 proc.). Najwyżej od stycznia 2022 był dziś włoski FTSE MIB (+0,77 proc.).

GPW na zielono

WIG-20 zwyżkował w środę, czwartek oraz piątek i dziś rano kontynuował odrabianie wcześniejszych strat (+0,42 proc. o. godz. 9:45). Swój najwyższy od stycznia 2022 poziom osiągnął sWIG-80. Poziom swego szczytu z października 2021 atakował dziś WIG-Nieruchomości. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji mBanku, Kruka i Santander Bank Polska. Wśród składników mWIG-u 40 podobnie było w przypadku cen akcji spółek Dom Development, Bank Handlowy, Develia oraz STS Holding. Jeśli chodzi o składniki sWIG-u 80 podobnie było w przypadku notowań spółek Unimot, Sanok Rubber Company, Rainbow Tours, Wielton, Erbud i Echo Investment.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się dziś rano w okolicach swoich piątkowych maksimów powyżej poziomu 3,5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w piątek spadła poniżej poziomu 6,2 proc., lekko odbijała w górę dziś rano (6,192 proc.).

Ropa naftowa nadal droga

Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) i ICE (Brent) pozostawały w okolicach swoich lokalnych szczytów z grudzień ub.r.-marzec br. notując dziś rano symboliczne zmiany. Cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NUMEX-ie spadła w pierwszej części piątkowej sesji do najniższego poziomu od września 2020, ale później wróciła powyżej poziomu 2 USD/mmBtu i dziś rano kontynuowała odbicie w górę (+1,99 proc. ok. godz. 9:30). Dziś rano ceny kontraktów na złoto, srebro i platynę próbowały odrabiać piątkowej straty (odpowiednio +0,52 proc., +0,9 proc. i +0,47 proc. ok. godz. 9:35). Pallad tracił 0,22 proc.

Kursy walut

Kurs EUR/USD w czwartek i piątek próbował wydostać się powyżej poziomu 1,10 i przełamać poziom oporu wyznaczany przez szczyt z początku lutego. Ta próba na razie się nie powiodła i dziś rano kurs EUR/USD znajdował się poniżej poziomu 1,10 USD. Euro zaliczyło dziś rano najwyższy od jesieni 2020 poziom kursu względem nowozelandzkiego dolara oraz historyczne maksimum względem tureckiej liry. Po raz pierwszy od ponad miesiąca powyżej poziomu 130 JPY znalazł się dziś rano kurs USD/JPY.

Kurs USD/PLN spadł w czwartek i na początku piątkowych notowań do najniższego poziomu do roku, ale w drugiej połowie piątkowej sesji wrócił powyżej poziom 4,2. Dziś ok. godz. 9:20 notowania amerykańskiego dolara względem polskiego złotego notowały niewielką zmianę (-0,1 proc.). Podobnie było w przypadku kursu EUR/PLN (-0,1 proc.).

Bitcoin poniżej 30 tys. dolarów

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 250000 USD przez swego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br., w piątek przez chwilę przekroczył poziom 31000 USD, osiągając najwyższy poziom od czerwca ub.r. Zdobytego terytorium nie udało się jednak utrzymać i dziś rano ok. godz. 9:05 kurs BTC/USD spadł nieznacznie poniżej poziomu 30000 USD (-1,57 proc.).

