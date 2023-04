Europejska płaca minimalna w Polsce? Rzecznik rządu komentuje

W połowie września ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o adekwatnym minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Zakłada ona m.in. że kraje unijne będą musiały zagwarantować, że przyjęta płaca minimalna zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń. – To państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Będą one jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń – podkreślono w komunikacie wydanym przez Parlament Europejski.

Europejska płaca minimalna w Polsce? Komentarz rzecznika rządu

Dyrektywa dotyczy wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Wynika z niej, że to państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Może ono stanowić 50 albo 60 proc. przeciętnej płacy brutto.

Wdrożenie dyrektywy o adekwatnym minimalnym wynagrodzeniu w UE zapowiedział niedawno w rozmowie z „Super Expressem" Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Gazeta podała, że rząd rozważa ustalenie najniższej krajowej na poziomie 60 proc. przeciętnej pensji. Gdyby taka decyzja zapadła, to płaca minimalna wynosiłaby obecnie 4130 zł.

Do kwestii tej odniósł się w dzisiejszym wywiadzie dla Polsat News Piotr Mueller, rzecznik rządu. Okazuje się, że decyzji w tej sprawie nie ma. – Zacznijmy od tego, że my płacę minimalną w ostatnich kilku latach podwyższyliśmy w bardzo dużym tempie, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, że będzie dwa razy w tym roku podniesiona, trzecia sprawa, że nie ma w tej sprawie żadnego rozstrzygnięcia rządu – powiedział w programie „Graffiti” w Polsat News rzecznik rządu.

– Płaca minimalna europejska jest dyskutowana od wielu lat w ogóle, w sensie ta koncepcja, natomiast w tej chwili, z tego co wiem, nie ma akceptacji rządu dla tego typu pomysłu, tym bardziej że my w bardzo określonym i szybkim tempie podwyższamy rozwiązaniami krajowymi tę płacę – dodał.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. W związku z wysoką inflacją najniższa krajowa wzrośnie jeszcze w połowie roku, do poziomu 3600 zł brutto.

Czytaj też:

Jawność wynagrodzeń coraz bliżej. Polacy nie słyszeli, ale popierająCzytaj też:

Zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony? Rzecznik rządu komentuje