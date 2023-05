Premier zapowiedział uproszczenie systemu podatkowego. Soboń: Pierwszy pakiet w najbliższym tygodniu

Mimo tego, że większość Polaków jest zadowolona z poziomu zwrotu podatku za 2022 roku, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział „daleko idące uproszczenie systemu podatkowego”. Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o szczegóły pytany był wiceminister finansów Artur Soboń.

– Nie ma czegoś takiego, jak magiczna różdżka i koniec zmian w systemie podatkowym – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń.

– W najbliższym tygodniu będziemy pracować nad uproszczeniami w pakiecie SLIM VAT 3. Będą w nim m.in. postępowanie uproszczone, limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę, uproszczenie korygowania deklaracji i dalsze przeniesienie czynności kontrolnych na rzecz czynności sprawdzających – powiedział wiceszef resortu finansów.

Liczba kontroli znacznie spadła

Artur Soboń przywołał także dane, które pokazują, że mimo znacznego zmniejszenia liczby kontroli skarbowych, ich skuteczność wzrosła.

– Dzięki digitalizacji procesów podatkowych trafniej potrafimy wskazać, gdzie konieczna jest kontrola państwa. W 2022 roku mieliśmy 22 tysiące i miały one większy skutek 150 tys. kontroli rocznie za czasów premiera Donalda Tuska. To kierunek, w którym dziś idziemy – powiedział Artur Soboń.

Będą kolejne uproszczenia w systemie podatkowym

Wiceminister zapewnił także, że celem rządu jest ciągłe upraszczanie systemu podatkowego. Przyznał, że już teraz, dzięki systemowi e-PIT, składanie deklaracji podatkowej jest bardzo proste, a to dopiero początek zmian na korzyść podatników.

– Wypełnienie deklaracji podatkowej jest dziś bardzo łatwe. Cały czas idziemy drogą uproszczeń dla podatników. To zrozumiałem, że to nie dla wszystkich od razu jest proste. Najwięcej jest do zrobienia w systemie podatkowo-składkowym – powiedział.

