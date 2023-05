Buda o 800+: Te pieniądze się znajdą. Prace nad ustawą ruszą jeszcze w tym roku

Od weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości głównym tematem społeczno-politycznym jest waloryzacja świadczenia 500+ do kwoty 800 złotych. O szczegóły pytany był na antenie Radia Zet minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Waloryzacja 500+. Buda wskazuje termin

Minister odpowiedzialny za gospodarkę pytany był na antenie Radia Zet o to, dlaczego do weekendowej konwencji i słów Jarosława Kaczyńskiego wszyscy dookoła zaprzeczali temu, że rząd planuje waloryzację świadczenia 500+.

– To jest głęboko przemyślane. Tak jak nie mogliśmy tego robić rok temu, gdy inflacja rosła, tak samo nadal nie możemy nadal tego robić, gdy spada, ale jeszcze nie tak dynamicznie. Gdy będzie poniżej 10 proc., w mocnym trendzie spadkowym i będą pierwsze obniżki stóp procentowych. Wtedy będzie idealny moment, żeby to zrobić. Wpłynie to również na koniunkturę. To jest plan gospodarczy – powiedział minister Waldemar Buda.

Dlaczego 800+ dopiero po wyborach?

Minister pytany był też o termin zapowiedzianych zmian. Sam Donald Tusk nalega na PiS, aby waloryzację świadczenia przeprowadzić nie od nowego roku, a od 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka.

– Prace nad tą ustawą prawdopodobnie rozpoczniemy jeszcze przed wyborami. Trzeba zapewnić finansowanie, pokazać, jakie działają mechanizmy. Te pieniądze się znajdą, ale trzeba to dobrze skonstruować. W mojej ocenie prace będą trwały już teraz, aby to dobrze przygotować – powiedział minister Waldemar Buda.

– Mówienie o podwyższaniu wydatków i większej konsumpcji w czasie dynamicznie rosnącej inflacji byłoby bardzo nieodpowiedzialne także z punktu widzenia rynków finansowych. Dziś jesteśmy po dwóch miesiącach obniżki inflacji i trzech posiedzeniach RPP, gdy nie podniesiono stóp procentowych. To dopiero odpowiedzialny moment, aby o tym mówić. Wcześniej należało zaprzeczać – dodał.

