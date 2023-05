Niepewność polityczna i inflacja w Turcji dobijają lirę. Waluta znów pikuje

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Turcji ani Recep Tayyip Erdogan, ani Kemal Kilicdaroglu nie przekroczyli progu 50 proc., zdobywając odpowiednio 49,51 proc. oraz 44,88 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 28 maja.

Złe informacje z tureckiej gospodarki. Lira pikuje

Kurs euro wobec tureckiej lity, która na początku poprzedniego tygodnia osiągnął swój historyczny rekord, a potem lekko spadał, w poniedziałek i dziś rano wznowił spadki. Z ewentualnym zwycięstwem Kemala Kilicdaroglu wiązano nadzieje na zmianę prowadzonej w Turcji polityki pieniężnej, w ramach której przy 50,5 proc. rocznej dynamice CPI, główna stopa procentowa banku centralnego wynosi zaledwie 8,5 proc.

Giełdy świecą się na zielono

Dziś na rynkach akcji Azji i Oceanii zwracało uwagę kolejne cykliczne maksimum japońskiego Nikkei 225 (+0,73 proc.), który osiągnął swój najwyższy poziom od listopada 2021. Na pozostałych giełdach brak było jakiejś dominującej tendencji.

Dziś ok. godz. 9:45 kontrakty na główne amerykańskie indeksy giełdowe wykazywały niewielkie zmiany (S&P 500 -0,06 proc.).

Na giełdach europejskich również panował we wtorkowy poranek marazm (DAX +0,13 proc., CAC 40 -0,02 proc. ok. godz. 9:40).

Na GPW WIG-20 próbujący trwale pokonać swe szczyty ze stycznia i kwietnia br. zaliczyć dziś swój najwyższy poziom od kwietnia ub.r. (+0,83 proc. ok. godz. 10:00). Najwyżej od listopada 2021 był na początku wtorkowej sesji również sWIG-80. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima zaliczyły dziś kursy akcji Develii i PKP Cargo. Wśród akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 podobne osiągnięcie stano się udziałem kursów akcji spółek Mostosotal Zabrze, Vercom, Atal, Rainbow Tours i CI Games.

Znajdującą się w konsolidacji w strefie ok. 3,3-ok. 3,6 proc. rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych lekko dziś spadała (3,47 proc.). Podobnie działo się w przypadku 10-latek polskiego rządu, których rentowność korygowała wczorajszy – najsilniejszy od 10 lutego br. – podskok.

Kursy walut

Kurs EUR/USD, który w piątek spadł poniżej poziomu 1,09, a wczoraj lekko się odbił w górę, dziś ok. godz. 9:35 wykazywał niewielkie zmiany (+0,09 proc.). Japoński jen minimalnie umacniał się względem amerykańskiego dolara (USD/JPY -0,17 proc.).

Kurs EUR/PLN, który z poziomu swego historyczne szczytu z marca ub.r. (5,00 PLN) spadł już o 10 proc., „nieuchronnie” zmierzał w kierunku swego bezpośrednio przedwojennego minimum z lutego ub.r. Ówczesne lokalne minimum z 16 lutego wypadło na poziomie 4,49269 PLN. Dziś ok. godz. 9:40 kurs EUR/PL wynosił 4,49352 PLN. Jeśli kurs EUR/PLN spadnie poniżej poziomu lokalnego minimum z lutego 2022, to znajdzie się na najniższym poziomie od czerwca 2021.

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zdaje się walczyć z poziomem oporu wyznaczanym przez jego lokalne minima z 28 marca br. (27455 USD) i 24 kwietnia br. (27649 USD). Ok. godz. 9:30 spadał o 0,65 proc. do poziomu 27203 USD. W okolicach poziomu 25000 USD znajduje się na wykresie kursu BTC/USD wyznaczana przez szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. „linia szyi” formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Formacja ta kształtowała się od czerwca ub.r. i została opuszczona górą w marcu br. Osłabienie z ostatniego miesiąca można interpretować jako klasyczny „ruch powrotny” do poziomu przełamanego oporu.

W poniedziałek na swój najniższy od stycznia ub.r. poziom spadła cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie. Najniżej od ponad 1,5 roku były również ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dziś rano ok. godz. 9:45 cena kontraktów na amerykański gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie lekko spadała (-0,29 proc.). Lekko – o 0,24-0,28 proc. – drożały dziś rano kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,51 proc., srebro -1,13 proc., platyna -0,44 proc., pallad -0,61 proc.) i miedź (-0,87 proc.).

