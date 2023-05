Piotr Müller zdradza kulisy prac rządu ws. waloryzacji 500+: To nie ściema

Premier Mateusz Morawiecki zwołał na 17 maja dodatkowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd będzie dyskutował najnowsze obietnice programowe, które na konwencji ogłosił prezes Jarosław Kaczyński. Chodzi m.in. o waloryzację 500+, darmowe autostrady i rozwiązania dla rolników.

– Będziemy rozmawiać o pierwszych ruchach dotyczących konkretów, które zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński. Dziś będzie dyskutowany dziś pierwszy projekt dotyczący darmowych autostrad. Jeśli projekt będzie dziś gotowy, to go przyjmiemy, jeśli nie, to jeszcze przeprowadzimy ostatnie szlify. Będziemy pracować też nad rozwiązaniami związanymi z rolnictwem. Przedstawi je minister Robert Telus – powiedział na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Pieniądze na waloryzację 500+ są zabezpieczone

Rzecznik rządu pytany był także o budzącą ogromne zainteresowanie społeczno-polityczne obietnice waloryzacji świadczenia Rodzina 500+. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział na weekendowej konwencji partii, że sztandarowy program zostanie podniesiony do poziomu 800 złotych.

Polityczni oponenci PiS na czele z Donaldem Tuskiem apelują, aby waloryzację świadczenia wprowadzić jednak nie od nowego roku – jak zakłada rząd – a już od 1 czerwca 2023 r.

– Musimy mieć w tym roku jeszcze rezerwy na nieprzewidziane sytuacje. Dlatego odpowiedzialnie mówimy o waloryzacji 500+ od 1 stycznia 2024 roku – powiedział rzecznik rządu. – Bufor na budżet państwa zawsze robimy. Na kilka miesięcy przed nowym budżetem zawsze o tym dyskutujemy – zapewnił.

Rzecznik rządu odniósł się także do niedawnych słów polityków, w tym także minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, którzy mówili, że pieniędzy na waloryzację 500+ nie ma. Piotr Müller pytany był, czy tego typu słowa, to była “ściema”?

– Zdradzę pewne kulisy działań rządu. Minister finansów musi być oszczędny. To nie ściema. Jeśli minister finansów zgadzałby się na wszystkie pomysły innych resortów, to pieniędzy by zabrakło – powiedział Piotr Müller.

Czytaj też:

Buda o 800+: Te pieniądze się znajdą. Prace nad ustawą ruszą jeszcze w tym rokuCzytaj też:

Podniesienie 500+ już niegroźne dla inflacji? Premier tłumaczy