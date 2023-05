Co dalej z wakacjami kredytowymi? Jest deklaracja ministra Budy

Wakacje kredytowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Środowisko wysokich stóp procentowych daje się we znaki kredytobiorcom. Rząd, aby chociaż częściowo uchronić ich przed drożyzną wprowadził możliwość zamrożenia spłaty rat. Okazuje się, że rozwiązanie może zostać przedłużone.

– Będziemy to ogłaszać raczej w listopadzie w grudniu, na końcówce roku, jeżeli stopy procentowe będą nadal wysokie, albo nie będziemy widzieć realnych obniżek stóp – powiedział Buda w programie „Rzecz o prawie” w „Rzeczpospolitej”. – Pan premier jasno deklarował, że jeżeli będzie potrzeba, to je przedłużymy – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował na początku tygodnia w Polsat News, że bierze pod uwagę przedłużenie wakacji kredytowych, jeżeli inflacja pozostanie na tyle wysoka, że uniemożliwi obniżenie kosztów rat kredytowych.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

Nie ma końca cyklu podwyżek

Przypomnijmy, że w sprawie stóp procentowych wypowiedział się także prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Nie ogłaszam ani końca cyklu podwyżek, ani przedwczesnego hasła o obniżkach stóp procentowych. Taka możliwość może się pojawić pod koniec roku. Wynika to z wykresu projekcji inflacji. Jeśli ona nadal będzie spadać, to jeszcze w tym roku taka możliwość może się pojawiać, ale takiej dyskusji w Radzie Polityki Pieniężnej na razie nie ma. Na wszystko przyjdzie czas, ale jest to daleka droga – powiedział prezes Adam Glapiński.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Prezes NBP uważa jednak, że nadal jest zbyt wcześnie, aby rozmawiać o możliwości obniżek. Przypomniał też, że decyzje w tej sprawie są kolegialne i jego osobiste przeczucia nie mają wielkiego znaczenia.

– To pytanie jest o wiele przedwczesne. Mamy wysoką inflację i jesteśmy skupieni na walce z nią. Jeśli są jakieś rozważania, to raczej w sprawie podwyżek stóp procentowych, a nie jej obniżek. Chciałbym, aby pod koniec roku tempo spadku inflacji było tak duże, aby rozpocząć także dyskusję na temat obniżek – powiedział Adam Glapiński.

– W skrócie mówi się, że Powell, Lagarde, czy Glapiński o czymś decydują. To tak nie wygląda, ja mam jeden z dziesięciu głosów. Moim zadaniem jest prezentowanie stanowiska RPP. To nie jest tak, że niekoniecznie ja tak uważam. Rada obecnie uważa, że jest za wcześnie, aby decydować o obniżeniu stóp procentowych – dodał szef NBP.

