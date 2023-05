Elon Musk ostro o pracy zdalnej: Pora skończyć pie***** bzdury

Elon Musk znów wywołał burzę swoimi słowami. Tym razem nie chodzi jednak o wpis na Twitterze, a o część wywiadu dla telewizji CNBC.

Elon Musk ma przesłanie do ludzi na pracy zdalnej

Właściciel Tesli, SpaceX, The Boring Company i Neuralink ma przesłanie do osób, które wykonują swoją pracę w trybie zdalnym. Miliarder nazwał ich „klasą laptopową”. Jak powiedział kontrowersyjny prezes-celebryta, osoby, które pracują z domów, powinny przestać mówić wszystkim innym, co powinni robić. Jak przyznał, jest wiele przykładów, które pokazują, że jest to „moralnie niewłaściwe”.

– Ludzie powinni zejść z konia moralności i przestać pie***** bzdury. Nie mogą zakazywać pracy zdalnej innym, gdy sami to robią. „Klasa laptopowa” żyje w La La Landzie – powiedział Elon Musk, odnosząc się do bardzo jednostronnego spojrzenia na tę kwestię.

Wskazał, że te same osoby, które walczą o pracę zdalną, oczekują, że ludzie w sklepie, fabryce samochodów, czy w usługach, będą pracować w normalnym trybie. Nie przebierał przy tym w słowach, co jest już jego znakiem rozpoznawczym.

Musk ma trzy dni wolnego w roku

Miliarder przyznał, że sam ma w ciągu roku 2-3 dni urlopu. Jak powiedział, pracuje siedem dni w tygodniu i śpi po sześć godzin na dobę. Jednak jego poziom zaangażowania raczej nie powinien być przykładem i nie powinno się na jego podstawie określać normy. Musk znany poza swoimi sukcesami biznesowymi znany jest bowiem z licznych problemów w życiu osobistym i wielu głośnych rozstań.

Dodatkowo Elon Musk prowadzi przedsiębiorstwa w branżach, w których trudno sobie wyobrazić pracę w trybie zdalnym. Tak, jak inżynierowie z Neuralink, czy The Boring Company jeszcze prawdopodobnie mogliby pracować z domu, tak produkcja samochodów w Tesli, czy budowanie rakiet i satelitów przez SpaceX jest już zdalnie niemożliwa.

