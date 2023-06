Dino kontynuuje wzrosty. Kolejne historyczne poziomy spółki

W czwartek S&P 500 i Nadaq 100 osiągnęły na zamknięcie swe nowe cykliczne maksima (Nasdaq najwyżej od kwietnia ub.r., S&P najwyżej od sierpnia ub.r.). Nadal zwracała uwagę słabość średniej przemysłowej Dow Jonesa, który przebywa wyraźnie poniżej poziomów swoich szczytów z listopada ub.r., stycznia, lutego i kwietnia br. Dziś rano kontrakty na S&P 500 kontynuowały ostrożny wzrost (+0,27 proc. ok. godz. 9:35). Piątkowa sesja na giełdach Azji i Oceanii przyniosła przewagę wzrostów (Nikkei 225 +1,21 proc.). Tajwański TAIEX osiągnął swój najwyższy poziom od ponad roku.

Historyczny rekord Dino

Wzrosty – korekcyjne? – przeważały w piątkowy poranek również na europejskich rynkach akcji (DAX +0,7 proc., CAC 40 +0,77 proc. ok. godz. 9:40).

Na GPW WIG-20 kontynuował rozpoczętą wczoraj zwyżkę (+1,9 proc. ok. godz. 9:45). Wśród jego składników swój nowy historyczny rekord osiągnęła cena akcji Dino Polska. Również najwyżej w swej historii był dziś kurs akcji Banku Handlowego. Spośród spółek wchodzących w skład sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś notowania akcji spółek Wawel, Decora, Mostostal Zabrze, Asseco Business Solution, Ambra i Echo Investment.

Osiągnięcie w USA porozumienia w sprawie zniesienia na dwa lata limitu zadłużenia federalnego spowodowało w ciągu poprzednich 5 sesji spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych z najwyższego poziomu od ponad 2 miesięcy powyżej 3,8 proc. do poniżej 3,6 proc. Dziś rano ta zniżka była lekko korygowana. Podobnie było w przypadku rentowności 10-latek polskiego rządu, która wczoraj spadła poniżej 6 proc.

Kursy walut

Kurs euro względem tureckiej luty zaliczył dziś rano swój nowy historyczny rekord. Zmiany kursów głównych kursów walutowych były dziś rano ok. godz. 9:25 niewielkie (EUR/USD +0,1 proc., USD/JPY +0,06 proc.). Na wykresie USD/JPY najbliższy poziom wsparcia wyznaczany jest tuż poniżej poziomu 138 JPY przez jego lokalne maksima z marca i początku maja br. Na wykresie kursu EUR/USD poziom wsparcia wyznaczany jest nieco ponad 1,05 USD przez jego minima z początku stycznia i lutego-marca br.

Polski złoty lekko się umacniał ok godz. 9:30 (EUR/PLN -0,19 proc., USD/PLN -0,33 proc.).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował dziś rano wrócić powyżej poziomu 27000 USD (+0,8 proc. ok. godz. 9:30). Silny poziom wsparcia na tym rynku wyznaczany jest przez ulokowanego w okolicach poziomu 25000 USD maksima kursu BTC/USD z sierpnia ub.r. i lutego br.

Kursy kontraktów na ropę naftową rosły dziś rano drugi dzień z rzędu o ok. 1 proc. Kurs kontraktów na gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie wykonała w okresie 14 kwietnia br.-22 maja br. klasyczną elliottowską korektę A-B-C będącą zapewne czwartą falą, rozpoczętej w sierpniu ub.r. roku spadkowej piątki. Od 1,5 tygodnia prawdopodobnie trwa już na tym rynku piąta fala tej sekwencji, która ostatecznie powinna sprowadzić cenę tego kontraktu do najniższego poziomu od połowy lat 90. ubiegłego stulecia (poniżej minimum z czerwca 2020 na poziomie 1,51 USD). Ceny kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii i Holandii spadły wczoraj o ok 14 proc. i w przypadku tych ostatnich osiągnęły swe nowe 2-letnie minimum 15-krotnie niższa od szczytu z marca 2022. Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie spadła wczoraj do najniższego poziomu od 2 lat będąc już ponad 5-krotnie niższa niż w panicznym szczycie z marca ub.r. Metale szlachetne próbowały w ostatnich dniach korygować swe wcześniejsze straty, ale dziś ok. godz. 9:15 nie były do końca zdecydowane co do dalszego kierunku ruchu (złoto -0,04 proc., srebro -0,02 proc., platyna +0,76 proc., pallad +0,27 proc.). Miedź na COMEX-ie była dziś rano najdroższa od 2 tygodni.

