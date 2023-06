Będzie obniżka zamrożonych cen energii? Moskwa odpowiada

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa była w poniedziałek gościem Radia Zet. W internetowej części audycji poruszono m.in. wątek cen energii i gazu. Jeden ze słuchaczy zapytał, dlaczego mimo spadających cen nośników energii Spółki Skarbu Państwa nie obniżają cen energii, gazu, paliwa dla dostawców prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw.

Ceny energii spadną?

– PGNiG (Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – red.) już trzykrotnie obniżał cenę gazu i kierował nową ofertę do swoich odbiorców. Przypomnę, że Spółki Skarbu Państwa w tym roku finansują zamrożenie cen energii i gazu dla odbiorców. To zamrożenie nadal funkcjonuje, bez względu na to, jakie są ceny na rynku, ta cena dla odbiorców indywidualnych i całej listy podmiotów wrażliwych (szkół, szpitali, żłobków) jest stała – 200 zł w gazie, cena energii utrzymana na poziomie z ubiegłego roku. To chroni odbiorców i jest finansowane przez spółki energetyczne – mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy w związku ze spadkiem cen surowców na rynkach światowych można spodziewać się obniżki zamrożonych cen energii, Moskwa odpowiedziała:

– Nigdy nie było tak, żeby ceny surowców były stałe (...) Nigdy nie było też tak, że co tydzień dostawaliśmy nowy rachunek. Te ceny taryfowe są stałe, dodatkowo zamroziliśmy je na poziomie ubiegłego roku. Oczywiście obserwujemy te ceny, mamy poziom zamrożenia cen do określonego poziomu zużycia – wyższy dla osób niepełnosprawnych, czy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią cen – jaka była w ubiegłym roku i jaka mogłaby być w tym roku – to nadal te ceny zamrożone są niższe, niż byłyby cenami rynkowymi.

