Rekordowe dane z Japonii. Giełda reaguje na decyzje BoJ

Główny indeks japońskiego rynku akcji zakończył wtorkową sesję na najwyższym poziomie od lipca 1990 (+1,8 proc.). Indeks ten wybił się w listopadzie 2020 z trwającej od stycznia 2018 konsolidacji w strefie ok. 16500-24000 pkt i ciągle brakuje my kilkunastu procent, by zrealizować sugerowany przez rozmiary tej opuszczonej górą formacji potencjał wzrostowy. Równocześnie 2 tygodnie temu Nikkei 225 opuścił górą konsolidację rozpoczętą w lutym 2021, co również sugeruje istnienie tu dalszego kilkunastoprocentowego potencjału wzrostowego.

Rekordy także na GPW

DAX był dziś rano najwyżej od 3 tygodni (+0,57 proc. ok. godz. +0,52), a CAC 40 najwyżej od 2 tygodni (+0,68 proc.). WIG-20 ma od tygodnia kłopoty z pokonaniem poziomu ok. 2050 pkt i dziś ok. godz. 10:20 tracił 0,43 proc. Wśród jego składników swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji LPP i Dino Polska. Najwyżej od lutego ub.r. był dziś WIG-Odzież.

Najniżej od grudnia 2020 roku była dziś cen akcji Grupy Azoty. Jeśli chodzi o kursy akcji spółek wchodzących w skład sWIG-u 80, to dziś swe nowe cykliczne maksima osiągnęły ceny akcji Instal Kraków, Vercom i VIGO Photonics.

Rynek czeka na dane z USA

W oczekiwaniu na dzisiejsze dane na temat CPI w USA (godz. 14:30) rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych lekko spadała (3,726 proc.). Ekonomiści oczekują silnego spadku rocznej dynamiki CPI z 4,9 proc. w kwietniu do 4,1 proc. w maju i mniej zdecydowanej zniżki wskaźnika inflacji bazowej z 5,5 proc. do 5,3 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu oscylowała w okolicach poziomów swoich minimów z ostatniego tygodnia (5,899 proc.).

Kurs euro nadal osiągał dziś rano swe rekordowe poziomy względem tureckiej liry. Euro było również najdroższe od 3 tygodni względem amerykańskiego dolara, osiągając poziom 1,08 USD. Kurs USD/JPY nadal utrzymywał się w obrębie trwającej od 2 tygodni konsolidacji (-0,01 proc. ok. godz. 10:10). Złoty koryguje od wczoraj swą ostatnią siłę (EUR/PLN +0,45 proc., USD/PLN +0,07 proc. ok. godz. 10:10).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nieśmiało próbował dziś rano powrócić powyżej poziomu 26000 (+0,52 proc. ok. godz. 10:05). Cena kontraktów na ropę naftową spadła wczoraj do najniższych poziomów od 5 tygodni, a dziś rano próbowało skorygować ten spadek (WTI +0,6 proc., Brent +0,95 proc. ok. godz. 10:10). Drożały dziś rano metale szlachetne (złoto +0,35 proc., srebro +0,91 proc., platyna +0,3 proc. pallad +0,93 proc.) i miedź (+1,51 proc. ok. godz. 10:15).

