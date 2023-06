Soboń o zadłużeniu państwa: Sądzę, że to będzie nieco więcej niż 100 miliardów złotych

Rząd znowelizował ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada on m.in. wyższy budżet, a także urealnia dane dotyczące inflacji i wzrostu PKB. O wysokość zadłużenia pytany był wiceminister finansów Artur Soboń.

– Spodziewamy się, że deficyt wyniesie około 90 mld złotych. Jeśli mówimy o koszcie obsługi długu w Polsce, to wyniesie on około 2 proc. PKB. Jest to najwięcej ze wszystkich lat naszych rządów, a jednocześnie najmniej, ile za dług płacili nasi poprzednicy. Sytuacja jest dużo bardziej komfortowa – powiedział w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceszef resortu finansów pytany był o szczegółowe wyliczenia. Ile faktycznie wyniesie dług finansów publicznych?

– Spodziewam się, że jeśli wchodzimy w ten rok niespełna 50 proc. w relacji do PKB, gdzie średnia w UE to 84 proc., zakładam, że zamkniemy go deficytem 52-53 proc. w relacji do PKB. Każdy ten punkt procentowy więcej, to nieco ponad 30 mld złotych. Sądzę, że to będzie nieco więcej niż 100 miliardów złotych. Przypomnę, że jesteśmy po latach zmniejszającego się długu i deficytu – powiedział Artur Soboń.

Polska zaciągnie wielomiliardową pożyczkę u Korei Południowej

Wiceminister finansów był również pytany o spraw kredytu, który Polska zaciągnęła w Korei Południowej. Mają być to środki na sfinansowanie dużego zamówienia, które Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło w koreańskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi o czołgi, armatohaubice oraz myśliwce. Przedstawiciel rządu był dopytywany o dokładną kwotę.

– Świadczą o tym, że jesteśmy partnerem, który ma zaufanie u rządu Korei Południowej. To będzie kilkanaście miliardów złotych – powiedział wiceminister Artur Soboń.

NIK ma wątpliwości wobec zadłużenia

W najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli wyraziła wiele obaw o budżet państwa polskiego, ale największym z nich jest zastrzeżenie, że zdaniem NIK deficyt jest wyższy aż o 12,2 mld zł od raportowanego.

– Całość długu będzie podana jak na tacy. Wszystkie państwa UE raportują swój długo do KE w taki sam sposób. Nie chcę, aby było wrażenie, że my coś ukrywamy. Informujemy dokładnie tak samo, jak inne państwa o wysokości swojego długu. Wszyscy raportujemy do KE w taki sam sposób, aby jabłka można było porównać do jabłek – powiedział Artur Soboń.

Czytaj też:

Dodatkowe 14 miliardów złotych dla samorządów w znowelizowanym budżecieCzytaj też:

Rekordowy dług publiczny. Są najnowsze dane