Brzezinski o „szczególnym atucie Polaków”: To niesamowicie atrakcyjne dla amerykańskich inwestorów

Polska w ostatnich latach postawił na rozwój współpracy gospodarczej z USA. Widać to nie tylko w obszarze obronności, ale także m.in. w energetyce. O szansach, jakie tworzy to dla polskiej gospodarki, mówił w wywiadzie dla RMF FM ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Polacy pokazali szczególny atut

– Polacy pokazali szczególny atut. Jest to zdolność do mobilizowania się trudnych sytuacjach. To podobne reakcje, jak Amerykanów, gdy zaatakowano Pearl Harbor, czy gdy John F. Kennedy powiedział, że musimy wygrać wyścig na Księżyc. Polacy pokazywali to w historii i zrobili to w 2022 i 2023 roku – powiedział Mark Brzezinski.

– To niesamowicie atrakcyjne dla amerykańskich inwestorów. Jestem podekscytowany szansami, które otwierają się przed polską młodzieżą – dodał.

Energetyka nową osią współpracy

Ambasador USA w Polsce odniósł się do współpracy między krajami w kwestiach transformacji energetycznej i uniezależnienia się od surowców importowanych przez dziesięciolecia z Rosji.

– Energetyka jest nową osią współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Polska podjęła bardzo ważną decyzję, która otworzy ogromne możliwości dla Polaków. Tą decyzją było uwolnienie się od podwójnej zależności od węgla, gazu i ropy naftowej z Rosji – powiedział ambasador USA.

Ważną częścią wypowiedzi była energetyka jądrowa. Polska zdecydowała się w tym aspekcie na współpracę nie tylko w kwestii pierwszej elektrowni jądrowej, ale także małych reaktorów modułowych.

– Polska zdecydowała się na energię z gazu LNG i podjęła niezwykle ważną decyzję o wykorzystaniu doświadczenia budowy elektrowni jądrowych amerykańskiej firmy Westinghouse. To pozwoli na stworzenie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, z wykorzystaniem reaktorów AP1000 – powiedział ambasador Mark Brzeziński.

– Byłem przez cztery lata ambasadorem w Szwecji. Ten kraj przy 10 mln obywateli ma pół tuzina elektrowni jądrowych. Polska, przy blisko 40 mln osób nie ma żadnej. To najwyższy czas, aby postawić na to źródło energii – dodał. – Bardzo ważne, że zdecydowano się na technologię Westinghouse w kwestii dużej elektrowni jądrowej, ale także małych reaktorów modułowych. Kilka z nich ma już swoje wstępne lokalizacje i zostaną zbudowane przez GE Hitachi. To rozpocznie w Polsce prawdziwą rewolucję, pozyskiwanie energii ze stabilniejszych i odnawialnych źródeł – podsumował.

