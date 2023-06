Dolar kosztuje tyle, co przed wojną. Ciekawie na rynku krypto

Po wczorajszym spadku głównych indeksów rynku akcji w USA (S&P 500 -0,52 proc., DJIA -0,3 proc., Nasdaq 100 -1,35 proc.) dziś rano nadal na giełdach dominowały zniżki. Japoński Nikkei 225, który w ostatnich dniach znalazł się na najwyższym poziomie od 33 lat, stracił 0,92 proc. Nieco większa przecena obserwowana była ok. 9:40 na głównych europejskich rynkach akcji (DAX -1,06 proc., CAC 40 -1,43 proc.). Kontrakty na S&P 500 traciły piąty dzień z rzędu (-0,26 proc.)

Samuraje zamieszali

Lekko dziś rano rosła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA, ale pozostawała poniżej poziomu 3,8 proc. Aż o ok. 1 punkt procentowy wyższa od rentowności 10-latek była rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych (bardzo silna inwersja krzywej rentowności). Rentowność 10-latek polskiego rządu spadła poniżej poziomu 5,95 proc.

Utrzymywanie przez japoński bank centralny wysokości podstawowej stopy procentowej na ujemnym poziome (-0,1 proc.) przy wzroście wysokości podstawowych stóp procentowych w USA i strefie euro do najwyższych poziomów od lat 2007-2008 cały czas przekłada się na słabnięcie japońskiej waluty. Jen był dziś rano najsłabszy względem euro od września 2008 roku. Kurs EUR/USD wzrósł wczoraj do najwyższego poziomu od 11 maja br., a dziś o rano próbował utrzymać zdobyty teren (EUR/USD +0,02 proc.).

Kursy walut

Kurs amerykańskiego dolara względem polskiego złotego był wczoraj najniżej od 23 lutego ub.r. (dzień później Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę). Po kwietniowym wyłamaniu się w dół z 13-miesięcznej formacji „głowy z ramionami” utworzonej w strefie ok. 4,23-5,01 PLN można do końca br. oczekiwać spadku kursu USD/PLN do okolic najniższego od wiosny 2018 poziomu 3,57 PLN.

Na krótszą metę istnieje poziom wsparcia, wyznaczany jest w strefie 3,93-3,97 PLN przez minimum z lutego 2022 i szczyty z października 2020 i marca 2021, gdzie może rozpocząć się jakaś korekta trwającego spadku. Dziś ok. 10:00 zmiany kursów walut były niewiele (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN -0,06 proc.).

Bitcoin za ponad 30 tysięcy dolarów

Kurs Bitcoinawzględem amerykańskiego dolara tydzień temu zdołał obronić znajdujący się w okolicach poziomu 25000 USD kluczowy poziom wsparcia wyznaczany przez jego lokalne maksima z sierpnia ub.r. i lutego br. W ciągu minionych 8 dni kurs BTC/USD wzrósł o ok. 20 proc., osiągając poziom swego kwietniowego szczytu.

To najsilniejszy 8-dniowy wzrost kursu BTC/USD od marca br. Wspomniany poziom 25000 USD można interpretować jako poziom „linii szyi” opuszczonej górą w marcu br. 9-miesięcznej formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Jej rozmiary – pomiędzy ok. 15000 USD i ok. 25000 USD – sugerują istnienie na tym rynku sporego – do ok. 40000 USD? – średnioterminowego potencjału wzrostowego. Lekko taniały dziś rano po wczorajszym wzroście ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -0,15 proc., Brent -0,19 proc. ok. godz. 9:40). Nieznacznie drożał gaz ziemny na NYMEX-ie (+0,65 proc.).

Ponownie taniały metale szlachetne (złoto -0,26 proc., srebro -1,05 proc., platyna -0,73 proc., pallad –0,69 proc.). W pobliżu swego 1,5-miesięcznego maksimum utrzymywała się cena miedzi na COMEX-ie (+0,05 proc. ok. godz. 9:45).

Czytaj też:

Dane o inflacji zwiększają presję na Bank AngliiCzytaj też:

Kryptowaluty odpływają z USA. Na inwestorów padł blady strach