Bezpieczny Kredyt 2 proc. Minister o zainteresowaniu i kosztach programu

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda był we wtorek gościem „Sygnałów dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Rozmowa dotyczyła uruchomionego 3 lipca programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Minister mówił o dużym zainteresowaniu programem wśród Polaków. – Po pierwszym dniu zainteresowanie kredytem jest niezwykle duże. Nie spodziewaliśmy się aż takiego. Przewidywaliśmy, że optymizm rośnie w miarę upływu czasu, bo projektowaliśmy te rozwiązania pod koniec poprzedniego roku, ale już wczoraj ok. 12 tys. osób w różnej formie (wyraziło zainteresowanie kredytem – red.) – albo było w banku, albo pobierało formularze, albo umawiało się na wizytę do konsultanta/pośrednika. Można zatem spokojnie powiedzieć, że jest duże zainteresowanie produktem – powiedział szef resortu rozwoju i technologii.

Buda o kosztach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc."

Pytany o to ile program „Bezpieczny Kredyt 2 proc." będzie kosztował podatników, Buda odpowiedział: – Wszystko zależy od liczby osób zainteresowanych, oraz od relacji tego kredytu do realnego kosztu pieniądza, bo my dopłacamy do tego co dziś jest realnie na rynku. Jeśli stopy procentowe będą spadać, to będziemy mieli dopłaty mniej. Inna sytuacja będzie jeśli skorzysta 30 tys. osób niż 50 tys. osób. Zakładamy, że w pierwszym roku będzie to ok. miliarda. W każdym kolejnym będzie to już zależało od tych zmiennych, ciężko to dzisiaj prognozować.

Przypomnijmy, że program „Bezpieczny Kredyt 2 proc”. ma pozwolić na kupno nieruchomości osobom, które nigdy nie posiadały jeszcze własnego mieszkania, ani domu i które nie mogły sobie na to pozwolić przez wysokie koszty kredytu. Pomóc w tym ma kredyt o oprocentowaniu, który przez pierwsze 10 lat jego spłaty, dzięki państwowym dopłatom, wynosić będzie zaledwie 2 proc. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 45. roku życia (w przypadku małżeństw kryterium wieku musi spełniać jedna osoba).

