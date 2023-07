RPP obniży stopy procentowe? Wiceminister finansów komentuje

Dziś rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). To ostatnie takie spotkanie przed wakacyjną przerwą. W czwartek w godzinach popołudniowych RPP poinformuje o decyzji ws. wysokości stóp procentowych.

Soboń o obniżce stóp procentowych przez RPP

O tym czy na najbliższym posiedzeniu RPP może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister finansów Artur Soboń. – Nie spodziewam się, aby to był ten czas, w sensie, aby to było to posiedzenie Rady. Rada ma tutaj swój plan. Wszyscy ci, którzy krytykowali bank centralny powinni dzisiaj połknąć swoje języki, bo te przewidywania, które prezes banku centralnego komunikował dzisiaj potwierdzają się – powiedział wiceszef resortu finansów.

– Mamy hamującą inflację, hamują czynniki, które tą presję inflacyjną powodowały. Będziemy mieli kolejne odczyty, które będą pokazywały niższy poziom inflacji, tak, aby jeszcze w tym roku była ona jednocyfrowa. Czy to jest moment do obniżki stóp? O tym będzie decydować Rada, nie sądzę, aby na tym posiedzeniu – dodał.

Na obniżkę stóp procentowych nie liczą również eksperci. – Nie spodziewamy się zmian w polityce pieniężnej NBP w tym tygodniu – podkreślają ekonomiści ING.

Według analityków banku szanse na obniżkę stóp procentowych po wakacjach wzrosły do 65-70 proc., podczas gdy wcześniej było to 50 proc. Ekonomiści instytycji twierdzą również, iż jest możliwość, że RPP dokona w tym roku więcej niż jednej obniżki stóp.

O utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie i możliwych obniżkach po wakacjach mówią również analitycy Santander Banku Polska. – Stopy procentowe pozostaną ponownie bez zmian – co do tego nie mamy wątpliwości. Jak zwykle uwaga skupi się na tonie komunikacji prezesa Glapińskiego. Od kilku miesięcy część RPP sygnalizuje, że zejście inflacji CPI do poziomu jednocyfrowego w br. może dać powód do rozważenia obniżki stóp po wakacjach – podkreślają eksperci banku.

Stopy procentowe od blisko roku bez zmian

Przypomnijmy, że stopy procentowe od września zeszłego roku pozostają na niezmienionym poziomie, a główna stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 6,75 proc.

