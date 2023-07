Ruszają sejmowe prace nad 800 plus. Maląg: Nie będzie dodatkowych kryteriów

W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy w sprawie waloryzacji świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł od 2024 roku. Dziś odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

800 plus na najbliższym posiedzeniu Sejmu?

Szefowa komisji posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka przewiduje, że jest szansa na to, że projekt ws. 800 plus zostanie przyjęty podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

– Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować – powiedziała Rusecka. – Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu – dodała.

Szefowa komisji podkreśla, że przyjęte zostaną przepisy w kształcie proponowanym przez rząd. – Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca – powiedziała posłanka PiS, odnosząc się do zapowiedzi wniesienia przez największą partię opozycyjną poprawki, ws. wprowadzenia waloryzacji 500 plus już od lipca br.

Maląg o zmianach w 500 plus

O zmiany w funkcjonowaniu świadczenia, które proponują ugrupowania opozycyjne (chodzi m.in. o wprowadzenie kryterium dochodowego, czy przyznanie podwyżki wyłącznie pracującym) pytana była dziś w programie „Kwadrans polityczny" Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Minister podkreśliła, że celem 500 plus jest wsparcie wszystkich rodzin. – Chcemy wspierać wszystkie rodziny, wszystkie dzieci. Dlatego to świadczenie jest świadczeniem powszechnym – powiedziała w TVP1 szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Dopytywana o to, czy dopóki rządzi Zjednoczona Prawica zmian w funkcjonowaniu świadczenia (poza jego waloryzacją) nie będzie, Maląg odpowiedziała: – Nie będzie dodatkowych kryteriów. Zasada jest taka sama, czyli świadczenie powszechne, na każde dziecko do 18 roku życia. Wiarygodność i sprawstwo jest w polityce bardzo ważne, dlatego to co zostało zapowiedziane tak realizujemy.

Waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł ma nastąpić od stycznia przyszłego roku. Rządowy projekt zakłada, że wypłata świadczenia w podwyższonej kwocie ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. W uzasadnieniu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

– Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r. – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z automatu, co oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków.

Czytaj też:

Chiny wprowadzają swoje 800 plus. Beneficjentem inna grupa niż w PolsceCzytaj też:

Związkowcy chcą ustalenia maksymalnej temperatury w pracy. Mamy komentarz ministerstwa