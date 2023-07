Horała o mniejszościowym udziałowcy CPK. Na liście tajemniczy inwestor

Jak poinformował niedawno wiceprezes spółki CPK Andrzej Alot, w ramach kapitału własnego przyszłej spółki lotniskowej, 51 proc. będzie posiadał Skarb Państwa. Pozostałe (maksymalnie 49 proc.) ma należeć do inwestora komercyjnego, czyli partnera strategicznego. — To jest właśnie proces, który się teraz toczy. Ma on za zadanie wyłonienie mniejszościowego udziałowca, który ma objąć do 49 proc. — poinformował wiceprezes CPK.

Kto mniejszościowym udziałowcem CPK?

Alot podkreślił, że partner strategiczny projektowanego lotniska CPK będzie odpowiadać za budowę i zarządzanie lotniskiem. — Obecnie jesteśmy na etapie krótkiej listy, na której mamy trzech inwestorów. I myślę, że w ciągu kolejnych dni, czy tygodni, będziemy w stanie wybrać preferowanego inwestora, a następnie z nim negocjować już szczegółowe warunki umowy inwestycyjnej — powiedział wiceprezes CPK.

Alot zdradził, że o udziale w postępowaniu poinformowali jeden z największych operatorów lotnisk na świecie francuska Grupa Vinci, a także Port Lotniczy Incheon (IIAC) z Korei Południowej, który jest doradcą strategicznym CPK.

O potencjalnych kandydatach na mniejszościowego udziałowca mówił dziś w programie „Kwadrans polityczny" w TVP1 wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Polityk zwracał uwagę, że Grupa Vinci to „de facto międzynarodowa korporacja, notowana na giełdzie w Paryżu, ale jakby popatrzeć na jej kapitał, to tam bardzo duży, chyba nawet największy narodowościowo jest kapitał amerykański".

W przypadku inwestora z Korei Południowej – jak podkreślał pełnomocnik rzadu ds. CPK- mamy do czynienia z nieco inną strukturą. – Vinci to wielka międzynarodowa korporacja, mająca kilkadziesiąt lotnisk w swoim portfolio i różne inne biznesy. Incheon to jedno lotnisko, ale jedno z największych, najbardziej nowoczesne i też wygrywające w różnych rankingach dotyczących jakości usług – powiedział Horała.

Horała o trzecim inwestorze

Kto jest trzecim inwestorem? – Trzecia strona jeszcze sama się nie ujawniła, więc tajemnica handlowa obowiązuje – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Czytaj też:

Co z Lotniskiem Chopina po otwarciu CPK? Ministerstwo odpowiadaCzytaj też:

CPK płaci 5 zł za mkw. w związku z wywłaszczeniem? Horała: To fake news