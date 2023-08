Buda o stopach procentowych: Obniżka jeszcze w tym roku jest realna

Wraz z początkiem lipca ruszył rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc., czyli dofinansowanie państwa do kredytu hipotecznego dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Szybko okazało się, że zainteresowanie programem jest większe, niż pierwotnie zakładano.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. popularniejszy niż sądzono

– Wniosków mamy na ten moment około 20 tysięcy. Kredytów udzielono około 900. Dynamika jest dobra, a zainteresowanie bardzo duże. Trzeba pamiętać, że wiele osób czekało i złożyło wniosek od razu po starcie programu – powiedział na antenie Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. To jego resort odpowiedzialny jest za wspomniany program.

Minister odpowiadał także na zarzuty o to, że rozwiązanie zaproponowane przez rząd wpłynęło na zawyżenie cen mieszkań na rynku. – Wszystkich wniosków kredytowych na rynku jest obecnie 43 tysiące. Nie jest więc tak, że Bezpieczny Kredyt wpłynął na ceny mieszkań – powiedział Waldemar Buda.

Ceny mieszkań rosną

Wraz z wejściem w życie programu dofinansowania rządowego na rynku nieruchomości zaczęły rosnąć ceny. Mieszkania, które do tej pory kosztowały nieco poniżej ustawowych limitów Bezpiecznego Kredyty 2 proc., nagle dobiły do tych cen.

– Mówi pan wyłącznie o Warszawie, bo do limitów dochodzi się tylko w Warszawie. Średnia kwota to 410 tys. zł. Robię monitoring dzienny i widzę ceny ofertowe i ceny transakcyjne. To nie jest tak, że mieszkania są za ceny ofertowe sprzedawane – powiedział minister w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Polsatu.

Stopy procentowe w dół jeszcze w tym roku?

Na ruch na rynku nieruchomości mocno wpływa koszt kredytu hipotecznego. Minister Waldemar Buda pytany był także o to, czy jeszcze w tym roku przewiduje pierwsze obniżki stóp procentowych.

– Kilka miesięcy z rzędu spada inflacja. To sprawia, że trzeba rozważać obniżkę stóp procentowych. Moim zdaniem obniżka o pół punktu procentowego jeszcze w tym roku jest realna – powiedział minister.

