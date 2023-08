Artur Soboń pewny ws. poziomu inflacji: Jestem gotowy się założyć

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w lipcu wyniosła 10,8 proc. To coraz bliżej granicy, którą wielu ekspertów wskazuje jako możliwy początek cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. O wzrost cen towarów i usług pytany był wiceminister finansów Artur Soboń.

Inflacja w Polsce. Wynik jednocyfrowy we wrześniu

– Jestem gotowy się założyć, że inflacja we wrześniu będzie już jednocyfrowa. Też jest duża szansa, że stanie się to już w sierpniu – powiedział na antenie Radia Zet wiceminister finansów.

– Są takie grupy produktów, które są istotne w koszyku zakupowym i szalenie rosły w efekcie covidu i wojny. Teraz np. ceny owoców, warzyw, czy energii spadają – powiedział, komentując duże wahania cen poszczególnych produktów.

– Powinniśmy się porównywać do krajów bałtyckich i Europy środkowo-wschodniej. Wtedy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Podobnie ze wzrostem gospodarczym. W Polsce jest on dużo wyższy niż w „starych” państwach UE. Jesteśmy blisko teatru wojennego i trudno się porównywać z takimi krajami jak np. Portugalia – powiedział minister, odnosząc się do danych dotyczących inflacji w Unii Europejskiej. Dla całej wspólnoty poziom inflacji jest dużo niższy, niż w Polsce.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Rząd przewidział finansowanie

Wiceminister finansów był także pytany o finansowanie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych okazał się bowiem dużo popularniejszy, niż przewidywano.

– To będzie zależne od liczby zawartych umów. Szacujemy, że ta kwota zamknie się w 1 miliardzie złotych w tym roku, a w przyszłym do 1,5 mld zł. Nawet jeśli będą to kwoty nieco wyższe, to jesteśmy na to przygotowani – zapewnił Artur Soboń.

– Nie ma czegoś takiego, jak jedna oferta mieszkaniowa dla wszystkich. Ani Bezpieczny Kredyt nie jest dla wszystkich, ani oferty banków nie są dla wszystkich, ani oferta dla samorządów nie jest dla wszystkich. Polityka mieszkaniowa jest i będzie polityką palety różnych rozwiązań. Im więcej takich możliwości dla osób, które chcą kupić mieszkanie, tym lepiej – dodał wiceminister.

Czytaj też:

Waldemar Buda podnosi hantle i odpowiada. Od ćwiczeń oderwały go „rewelacje” Dzikiego TreneraCzytaj też:

7,9 proc. inflacji i dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń – to już w 2024 roku