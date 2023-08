14. emerytura. Maląg zdradza, kto otrzyma jedynie 50 zł

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości i terminie wypłat 14. emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu, a jego wysokość – zgodnie deklaracją wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – wyniesie 2200 zł, czyli 2650 zł brutto.

– Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe, Rada Ministrów proponuje, aby w 2023 r. kwota wyższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, stosowana do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia wynosiła 2650,00 zł – czytamy w komunikacie Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej.

Dla kogo minimalna 14. emerytura?

Pieniądze we wspomnianej kwocie otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”. O szczegółach tego mechanizmu mówiła w „Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

– Jeżeli mamy emeryturę np. 3000 zł, czyli o 100 zł wyższą od progu dochodowego, wtedy nasza 14. emerytura, czyli to 2650 zł jest pomniejszana o to 100 zł, czyli będzie wynosiła 2550 zł brutto – wyjaśniała szefowa resortu rodziny i i polityki społecznej. – Mechanizm „złotówka za złotówkę" obowiązuje do kwoty 5500 zł. Jeśli emeryt ma emeryturę 5500 zł, to wtedy dostanie minimalną 14. emeryturę, to jest 50 zł – dodała.

Maląg poinformowała, że 14. emeryturę w pełnej kwocie otrzyma 6,8 mln seniorów, ok. 2 mln osób otrzyma świadczenie w kwocie pomniejszonej. – Możemy powiedzieć, że niewielka grupa nie otrzyma 14. emerytury – podsumowała minister rodziny i polityki społecznej.

