Wiceminister finansów o inflacji we wrześniu. Proponuje zakład

Wiceminister finansów Artur Soboń był w piątek gościem „Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Tematem rozmowy była m.in. niedawna decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych o 75 pkt proc. Główna stopa referencyjna wynosi w tej chwili 6 proc.

Soboń proponuje zakład ws. inflacji we wrześniu

Soboń przyznał, że spodziewał się mniejszej skali obniżki stóp procentowych. Fakt, iż RPP przyjęła inną strategię jest – w ocenie wiceministra finansów – dowodem na to, iż działa ona niezależnie.

Wiceszef resortu finansów pytany był o wcześniejsze deklaracje prezesa Narodowego Banku Polskiego, a zarazem przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego, iż obniżki stóp procentowych nie będzie, jeśli inflacja nie spadnie do poziomu jednocyfrowego (według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu wyniosła 10,1 proc.). Według Sobonia wrześniowa inflacja będzie już jednocyfrowa. Zaproponował prowadzącemu Konradowi Piaseckiemu zakład w tej sprawie.

– Prosty zakład – jeśli zaprosi mnie pan w październiku, to przetniemy rękę i zobaczymy, czy inflacja we wrześniu była jednocyfrowa. Ja stawiam, że inflacja we wrześniu będzie jednocyfrowa – zaproponował Soboń.

W dalszej części wypowiedzi wiceminister finansów zastrzegł, że inflacja w tym miesiącu będzie jednocyfrowa, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. – Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim (...) nie wiemy, jaka będzie sytuacja na rynku ropy, ale patrząc na sytuację cen w Polsce, to jest cały czas trend dezinflacyjny – powiedział gość TVN24.

