KO zapowiada kwotę wolną w wysokości 60 tys. zł. Soboń: W kampanii wszystko można powiedzieć

Miniona sobota przepełniona była konwencjami wyborczymi. Swoje propozycje na pierwsze 100 dni przedstawiła Koalicja Obywatelska, o planach mówiło także Prawo i Sprawiedliwość i Lewica. Wśród postulatów KO znalazło się m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tys. złotych.

Kwota wolna od podatku. KO chce 60 tys. zł

O komentarz do propozycji Koalicji Obywatelskiej pytany był na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń.

– W czasie kampanii wszystko można powiedzieć. Spójrzmy na konsekwencję tego, co by było, gdyby rządziła dziś PO. Mielibyśmy lukę vatowską na poziomie 80 mld złotych. Podwójna kwota wolna od podatku, czyli 60 tys. zł, to kwestia, która dotyczy już dziś wszystkich, którzy rozliczają się wspólnie, czyli z małżonkiem, czy z pracującym dzieckiem – powiedział Artur Soboń.

– Największym beneficjentem zmian podatkowych, które przeprowadziliśmy jest rodzina. To nawet 20 proc. na korzyść biorąc pod uwagę – dodał, podsumowując zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Złoty nurkuje

Wiceminister finansów odniósł się także do sytuacji na rynku walutowym. Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 75 punktów bazowych, polska waluta zanurkowała.

– Zawsze trzeba być ostrożnym. Nie jest tak, że Polska jest państwem wyizolowanym z sytuacji zewnętrznej. Nie widzę jednak obawy, abyśmy się dziś mieli martwić o polską walutę. Ona pokazała swoją siłę w pierwszym półroczu tego roku – ocenił Artur Soboń.

Podwyższenie wieku emerytalnego

Wiceminister odniósł się także do dyskutowanego podniesienia wieku emerytalnego, czyli jednego z pytań w referendum. PiS uważa, że KO w razie przejęcia władzy wróci do tego pomysłu.

– Dzisiaj wiek emerytalny jest dla dużej części pracujących czymś, co jest opcją. Żyjemy dłużej, praca jest w dużo większym stopniu zautomatyzowana, lepszą opiekę medyczną. Mamy też zachęty podatkowe, aby zostać dłużej na rynku pracy. My dajemy wybór, że jeśli ktoś chce dalej pracować, to dajemy mu zerowy PIT, aby mógł więcej zarobić. Nie zgodzimy się jednak, aby przedstawiać konieczność dłuższej pracy – powiedział Artur Soboń.

Kryterium dochodowe przy 800 plus

Wiceminister został także zapytany o pomysł związania wypłaty 800+ z kryterium dochodowym. Zdaniem części polityków świadczenie to powinno przysługiwać wyłącznie mniej zamożnym rodzinom.

– Jesteśmy przeciwni. To nie jest program socjalny, jak każdy inny. To wsparcie powszechne kierowane w sposób, który trafia bezpośrednio do rodziny. Pomija cały aparat państwa i trafia bezpośrednio na konto. Istota tego programu jest taka, że jest on powszechny i chcemy, aby taki pozostał – zapewnił.

