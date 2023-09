Giełdy świecą się na czerwono. Złoty dawno nie był tak słaby względem dolara

Spadający od 31 lipca br. WIG-20 lekko naruszył dziś rano poziom swego minimum 31 maja br. Rozmiary opuszczonej dołem przez WIG-20 6 września br. 3-miesięcznej formacji „głowy z ramionami” sugerują okolice poziomu minimalnie niższego niż 1800 pkt jako cel trwającego ruchu, który mógłby być osiągnięty w trakcie „tradycyjnego” sezonowego dołka cen akcji.

Wczoraj główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zaliczyły swoje 3-miesięczne minima, ale zakończyły dzień niewielkimi zmianami (S&P 500 +0,02 proc., DJIA -0,2 proc., Nasdaq 100 +0,24 proc.). Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś spadki cen (Nikkei -1,54 proc., All Ordinaries -0,1 proc.). W Europie niemiecki DAX był dziś najniżej od pół roku, a francuski CAC 40 próbował trzymać się powyżej poziomu swego półrocznego minimum osiągniętego we wtorek.

Na GPW są pozytywne sygnały

Dziś na GPW swe nowe cykliczne maksima osiągnęły kursy akcji Cyfrowego Polsatu (najniżej od 2012 roku) i Pepco (najniżej w sięgającej 2021 roku historii notowań). Wśród akcji wchodzących w skład mWIG-u 40 i sWIG-u 80 swe nowe cykliczne minima osiągnęły kursy akcji spółek Selvita, Grodno i Captor Therapeutics. „Tradycyjnie” powrócił temat limitu zadłużenia rządu Stanów Zjednoczonych. Nowy rok fiskalny zaczyna się w USA 1 października br. i do tego czasu Kongres musi zgodzić się na nowy poziom finansowania działalności rządu, jeśli działalność tego ostatniego ma nie zostać mocno ograniczona. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wielu krajów rozwiniętych nadal ustanawiają swe nowe cykliczne maksima. Dziś rano tak był w przypadku 10-latek Austrii, Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji i Kanady. Wczoraj z podobną sytuacją mieliśmy także do czynienia z przypadku rentowności 10-latek rządów USA, Francji, Hiszpanii, Australii i Nowej Zelandii. Rentowność 10-latek polskiego rządu (5,815 proc.) oscyluje w okolicach swojego 2,5-miesiecznego maksimum.

Kursy walut

Spadający od połowy lipca br. kurs EUR/USD dotarł wczoraj do poziomu 1,05 USD (1,05124 ok. godz. 9:30). To najniższy poziom kursu tej pary walutowej od stycznia br. 5 września br. kurs EUR/USD opuścił dołem lekko zwyżkującą strefę konsolidacji rozpoczętą w grudniu ub.r. Rozmiary tej konsolidacji mogą sugerować, że obecna zniżka osiągnie swój krótkoterminowy cel w drugiej połowie października tuż poniżej poziomu 1,03 USD. Zbliżenie się rosnącego od stycznia br. kursu amerykańskiego dolara względem japońskiego jena do poziomu 150 JPY (149,301 dziś ok. godz. 9:30), którego osiągnięcie w październiku ub.r. sprowokowała japoński bank centralny do podjęcia interwencji w celu obrony japońskiej waluty, zaczyna prowokować spekulacje, że niebawem czekać nas może powtórka tego scenariusza.

Złoty najsłabszy od pół roku

Polski złoty był wczoraj najsłabszy względem amerykańskiego dolara od pół roku (dziś ok. godz.9:30 -0,08 proc.). Kurs EUR/PLN był dziś rano stabilny (-0,04 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara w sierpniu i wrześniu br. spadał do poziomu kluczowego wsparcia wyznaczanego w okolicach 25000 USD przez jego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br. Dopóki kurs BTC/USD nie przełamie w dół tego wsparcia, można zakładać, że średnioterminowym celem dla ceny tego instrumentu są wynikające z rozmiarów opuszczonej górą w marcu br. 9-miesiecznej formacji „głowy z ramionami” okolice poziomu 40000 USD.

Cena kontraktów na amerykańską ropę naftową (WTI, West Texas Intermediate) dotarła dziś do poziomów swoich lokalnych szczytów z października i listopada ub.r., a nawet je minimalnie przekroczyła, osiągając swój najwyższy poziom od końca sierpnia 2022 roku. Niepokój rynku może wzbudzać to, że strategiczne rezerwy ropy naftowej USA spadły ostatnio do najniższego poziomu od 40 lat. Rząd USA wykorzystywał te rezerwy do obniżania ceny ropy naftowej od początku agresji Rosji na Ukrainę. Cena kontraktów na złoto spadła wczoraj do swego najniższego od pół roku poziomu, a dziś rano się lekko odbijała w górę (+0,13 proc. ok. godz. 9:50). Ceny pozostałych metali (srebro, platyna, pallad, miedź) jeszcze utrzymują się powyżej swoich sierpniowych minimów.

