WIG-20 najwyżej od lutego. Powyborcze szaleństwo na giełdzie trwa

Pozytywnie reagując na oczekiwany ostateczny wynik niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu (możliwość uformowania przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę koalicji rządzącej) WIG-20 zanotował wczoraj najsilniejszy od 25 lutego ub.r. wzrost (+5,31 proc.). Najsilniejsze wzrosty notowały wczoraj WIG-Banki (+9,77 proc.) i WIG-Paliwa (+8,29 proc.) zdominowana przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Dziś rano ta zwyżka była kontynuowana.

WIG-20 rósł o +2,55 proc. ok. godz. 9:30 osiągając swój najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy. Skala 7-sesyjnego wzrostu WIG-u 20 przekroczyła 14 proc., osiągając poziom ostatni raz obserwowany w połowie listopada ub.r., a wcześniej w pierwszej połowie listopada 2020 roku. W obu tych przypadkach tak wysoka 7-sesyjna dynamika wzrostu pojawiała się w pierwszej fazie wielomiesięcznych zwyżek cen akcji.

Rentowność obligacji mocno w dół. Złoty w górę

W reakcji na prognozowany wynik wyborów silnie spadła wczoraj do najniższego od ponad 3 tygodni rentowność 10-letnich obligacji polskiego rządu. Dziś rano ta zniżka nie była kontynuowana (5,665 proc.). Silnie umocnił się w powyborczy poniedziałek polski złoty, a dziś ok. godz. 10:05 ta aprecjacja była kontynuowana już ze znacznie mniejszą dynamiką (EUR/PLN -0,28 proc., USD/PLN -0,13 proc.). Euro było najsłabsze względem polskiego złotego od 2 miesięcy.

W warunkach generalnej euforii rynkowej zwracała uwagę słabość WIG-Games, który spadł dziś rano – podobnie jak wczoraj – do swego najniższego poziomu od przynajmniej roku. Dominujący (61,45 proc.) udział w tym indeksie mają oczywiście akcje CD Projekt. Spadły one wczoraj do najniższego poziomu od ponad roku (-4,01 proc.), a dziś rano po początkowym spadku próbowały odbijać się w górę (+3,39 proc. ok. godz. 9:45). W poniedziałek średnia przemysłowa Dow Jonesa wzrosła do swego najwyższego poziomu od 3 tygodni (S&P 500 i Nasdaq 100 pozostają w tyle).

Na świecie bez euforii

Dziś rano zmiany notowań kontraktów na główne amerykańskie indeksy były niewielkie (S&P 500 -0,07 proc.). W Europie trwały dziś rano nieśmiałe próby odrabiania ostatnich strat (DAX +0,3 proc., CAC 40 +0,37 proc.). Wcześniej na giełdach Azji i Oceanii dominowały zwyżki głównych indeksów (Nikkei 226 +1,2 proc., All Ordinaries +0,41 proc.). Cały czas zwracają uwagę 3-letnie minima chińskiego Shanghai B-Share Index. Rentowność 10-latek amerykańskiego rządu była dziś najwyżej od ponad tygodnia (4,75 proc.).

Kursy walut. Złoty w górę

Główne pary walutowe notowały dziś ok. godz. 10:20 niewielkie zmiany (EUR/USD -0,15 proc., USD/JPY +0,1 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wystrzelił wczoraj w górę z 27180 USD w poniedziałek do – w pewnym momencie – nawet 30000 USD. To najwyższy poziom od 2 miesięcy. Poniedziałek zakończył się ostatecznie zwyżką kurs BTC/USD o 4,61 proc., a dziś ok. godz. 10:20 cena byłą stabilna (-0,09 proc.).

Cena kontraktów na ropę naftową skorygowały w poniedziałek swe bardzo silne piątkowe wzrosty spowodowane zapewne obawami przed dalszą eskalacją wzrostu napięcia politycznego na Bliskim Wschodzie, rozpoczęta atakiem Hamasu na Izrael sprzed ponad tygodnia. Spekuluje się, że siły izraelskie wstrzymują się z inwazją na strefę Gazy, czekając na pozwalającą na optymalne operowanie lotnictwa lepszą pogodę. Dziś rano ok. godz. 9:50 WTI drożała na NYMEX-ie o 0,23 proc., a Brent na ICE o 0,29 proc. Podobnie stabilizowała się po silnych piątkowych skokach cen w górę sytuacji na rynku złota (-0,12 proc. ok. godz. 9:55) i srebra (-0,09 proc.). Platyna była dziś rano najdroższa od ponad 2 tygodni (+0,32 proc.). Cena kontraktów na miedź notowanych na COMEX-ie dotknęła dziś swego najniższego poziomu od listopada ub.r.

