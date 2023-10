Leszczyna: Potrzebna autopoprawka do budżetu, aby realizować nasze obietnice

Nie tylko kwestie budżetu państwa na 2024 rok, ale także inne wyzwania związane z finansami publicznymi, mogą okazać się wyzwaniem dla nowego rządu zjednoczonej opozycji. Na antenie TVN24 o innych problemach mówiła wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

KNF: Premier Morawiecki nie powinien powołać nowego przewodniczącego

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej wskazała miejsca, w których odchodzący rząd może jeszcze zamieszać i utrudnić pracę nowemu gabinetowi.

– Może da się jeszcze zacementować kilka stanowisk. Ostatnio bardzo głośno o Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencja jej przewodniczącego kończy się w listopadzie, czyli długo po wyborach. Ten premier (Mateusz Morawiecki – przyp. red.) nie powinien mianować nowego przewodniczącego, ale po PiS spodziewam się wszystkiego, co najgorsze – powiedziała Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Leszczyna o skandalach w KNF

Izabela Leszczyna wspomniała, że to, co działo się w ostatnich latach w Komisji Nadzoru Finansowego, jest niepokojące i trzeba je wyjaśnić.

– Przypomnijmy sobie, jak KNF rządzona przez nominatów pisowskim, zapisała się w historii. To były skandale, to była afera korupcyjna, co do której nie wiemy, czy nie był w nią zamieszany prezes Glapiński, wynajęcie ogromnego biurowca od cypryjskiej spółki za 20 mln zł na podstawie umowy, której nie da się rozwiązać, to była afera GetBack, w której pokrzywdzone są tysiące ludzi i która zamiatana jest pod dywan przez ziobrowską prokuraturę – powiedziała.

KNF to jest bardzo ważna instytucja, która nadzoruje rynek finansowy i odpowiada w pewnym stopniu za jego stabilność – dodała.

Budżet na 2024 rok. Potrzebna autopoprawka

– My musimy, chociażby autopoprawką do budżetu wprowadzić pierwsze nasze konkrety, czyli podwyżkę dla nauczycieli i kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł. Chcemy realizować swoje 100 konkretów, a nasi koalicjanci swoje zobowiązania wyborcze – przyznała wiceprzewodnicząca PO.

