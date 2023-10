Domański: Nie ma odejścia od 500+ i 13. i 14. emerytury

Andrzej Domański, który dostał się do Sejmu z warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej, jest doradcą gospodarczym Donalda Tuska i jednym z autorów listy 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów KO. W kuluarach wymienia się również jego nazwisko, jako potencjalnego kandydata na stanowisko ministra finansów.

500+, 13. i 14. emerytura zostają

Jednym z głównych tematów dyskusji jest obecnie to, czy sytuacja budżetu państwa pozwoli na to, aby programy socjalne wprowadzone przez PiS były kontynuowane po przejęciu władzy przez koalicję partii opozycyjnych.

– Wykonanie budżetu jest obecnie słabe, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że pieniądze na programy zapowiadane przez KO w kampanii wyborczej są i będą. Nie ma żadnego odejścia od 500+ i 13. i 14. emerytury. To programy, które są zakorzenione i Polacy się do nich przyzwyczaili. Nic co dane, nie zostanie odebrane – zapewnił na antenie Radia Zet Andrzej Domański z KO. – 800+ dla mnie nie jest problemem. To świadczenie, które w Polsce bardzo dobrze się przyjęło – ocenił.

Biała Księga finansów w miesiąc po zaprzysiężeniu

Koalicja Obywatelska obiecywała, że po przejęciu władzy opublikuje Białą Księgę finansów, w której przedstawi sytuację budżetu państwa, niegospodarność ustępującej władzy i nieprawidłowości.

– Biała księga finansów powstanie nie dłużej niż miesiąc po powołaniu rządu. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby dokładnie przedstawić stan finansów publicznych, pokazać wszystkie przykłady niegospodarności obecnie rządzącej i odchodzącej ekipy i pokazać, gdzie były ukrywane wydatki – powiedział Andrzej Domański.

Poseł-elekt pytany był także o doniesienia o tym, że może być szykowany na nowego ministra finansów. – Dementuje, obecnie jesteśmy na etapie bardzo wstępnych rozmów z naszymi koalicjantami. Wszystkie nazwiska, które krążą na giełdzie nazwisk, traktowałbym z przymrużeniem oka – powiedział.

Co z elektrownią jądrową?

Ze względu na przedwyborcze wypowiedzi koalicjantki PO z partii Zieloni, narosło wiele nieporozumień w kwestii przyszłości projektu polskich elektrowni jądrowych. Tę sprawę także prostował poseł-elekt.

– Przedstawiliśmy bardzo konkretny plan transformacji energetyczne Polski, w którym zakładamy, że do 2030 roku 68 proc. energii w Polsce będzie wytwarzane z OZE. Będziemy wspierać lądową energetykę wiatrową, fotowoltaikę, systemów hybrydowych, ale widzimy w systemie miejsce dla dwóch dużych elektrowni jądrowych, ale także dla SMR-ów – powiedział. – Wszystkie umowy zostaną sprawdzone, ale to zupełnie naturalne. Nie ma jednak cienia dyskusji na temat podważaniu podpisanych umów – zapewnił Domański.

