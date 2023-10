Koniec szalonego tygodnia. Tego można spodziewać się na rynkach od poniedziałku

Miniony tydzień to bezprecedensowe wzrosty GPW oraz umocnienie złotego. Duża zmienność to pokłosie wyników wyborów parlamentarnych. Globalne rynki natomiast żyły ryzykiem napięć na Bliskim Wschodzie.

Złoto w warunkach wojny ponownie zachowuje się jak bezpieczna przystań i podrożało do poziomu ponad 1980 USD. Na zawirowaniach geopolitycznych zyskuje również ropa naftowa, ponieważ rynek obawia się, USA ponownie rygorystycznie będą egzekwować sankcje nałożone na Iran. Dolar lekko stracił na wartości, a rentowności amerykańskich obligacji wyznaczyły nowe, wieloletnie maksima. Indeksy z Europy oraz z Wall Street spadały.

Tydzień decyzji. Co ze stopami proc. w Europie?

Nadchodzący tydzień to przede wszystkim decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. Instytucja prawdopodobnie nie podniesie ich. Stopa inflacji znacznie spadła we wrześniu co wpisało się w oczekiwania banku. Po ostatniej podwyżce stopa depozytowa wynosi 4 proc. a refinansowa 4,5 proc. i prawdopodobnie jest to szczyt całego cyklu zacieśniania.

Oczywiście przedstawiciele EBC w swoich wypowiedziach nie wykluczają całkowicie kolejnych kroków w górę. Gdyby sądzili inaczej, byłoby to ryzykowane w otoczeniu tak wielu niewiadomych i tylu ryzyk. Trzeba przyznać, że walka z inflacją nie jest jeszcze wygrana. Przeważająca jednak część osób z Rady uznaje, że kolejna podwyżka nie jest już raczej wymagana w momencie, kiedy inflacja pozostaje w granicach ostatniej projekcji instytucji. Przeciwko podwyżce na nadchodzącym posiedzeniu EBC przemawia również fakt, że członek Rady Prezesów – Peter Kazimir – przyznał w ostatnich dniach szczególne znaczenie nadchodzących projekcji w grudniu i marcu.

Sugeruje to, że w przyszłości, podobnie jak miało to miejsce wcześniej, EBC ponownie będzie wolał podejmować ważne decyzje w terminach posiedzeń, na których są one prezentowane, a najnowsze prognozy banku będę zaprezentowane dopiero w grudniu.

Stopy procentowe nie tylko w Europie

O stopach procentowych decydować będą również banki centralne Kanady oraz Turcji. Z istotnych danych makro na pierwszy plan wysuwa się raport na temat wydatków Amerykanów (piątek). Inwestorzy będą jednak również spoglądać w stronę wyniku PKB dla USA za III kwartał. Poznamy również wstępne szacunki indeksów PMI dla Europy oraz Stanów Zjednoczonych (wtorek), które dadzą kolejne informacje na temat kondycji tych dwóch regionów gospodarczych i dalszych perspektyw.

