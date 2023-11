CPK nie do ruszenia? Horała liczy m.in. na prezydenta

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała był we wtorek gościem programu „Kwadrans polityczny" w TVP1. Pytany o to, czy projekt CPK jest realnie zagrożony, Horała podkreślił, że wiele zależy od tego, jak rozumieć kwestię „likwidacji".

– Całkowita likwidacja, takie odcięcie? Pewnie wielu po stronie jeszcze obecnej opozycji by chciało, z premierem Tuskiem na czele, bo co tu dużo mówić jest to projekt leżący w interesie gospodarczym Polski, poprzez przesunięcie dużych strumieni pasażerów, towarów, a co za tym idzie pieniędzy, głównie z Niemiec – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK.

Horała o zabezpieczeniu CKP

Dopytywany, czy dotychczasowe prace nad CPK można cofnąć, Horała odpowiedział: „Wszystko można". Następnie odwołał się do przypadku Stoczni Gdynia, która – jak mówił – „działała, a jak ktoś chciał zamknąć, to zamknął". Następnie polityk przyznał, że wraz ze współpracownikami „staraliśmy się tę kluczową inwestycję zabezpieczyć".

– Od poziomu prawnego. Budowa CPK wynika z ustawy o CPK, to najpierw trzeba by było tę ustawę zlikwidować, czy znowelizować, co niewątpliwie zawetuje pan prezydent, bo wprost to zapowiedział, że jest to dla niego strategiczny interes Polski, o który będzie dbał. Są podpisane umowy, są podpisane kontrakty, jest dofinansowanie unijne na cały szereg projektów. Niektóre projekty CPK są wpisane do KPO, więc ich niezrealizowanie, to będzie niezrealizowanie kamieni milowych KPO – tłumaczył Horała.

Prezydent w obronie CPK

W obronie CPK stanął prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszego wystąpienia w Sejmie. – Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele, takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat, tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej, łączącej najdalsze zakątki Polski – powiedział prezydent.

