Kuczyński o wzroście PKB. „Odruch kolanowy"

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś wstępne dane dotyczące wzrostu gospodarczego Polski w III kwartale tego roku. Zgodnie z prognozami ekspertów, PKB wzrósł w poprzednim kwartale o 0,4 proc. rok do roku, wobec 0,6 proc. spadku w poprzednim kwartale.

PKB w III kwartale 2023 r.

– Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 0,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 4,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r. – podał GUS w komunikacie.

– W III kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,5 proc. – dodano.

Kuczyński: "Drgnięcie"

Dzisiejsze dane skomentował dla „Wprost" ekonomista Piotr Kuczyński, analityk Xelion. – Jest to drgnięcie, taki odruch kolanowy gospodarki. Po ostatnich dwóch bardzo słabych kwartałach z ujemną roczną dynamiką (-0,3 proc. w I kwartale, -0,6 proc. w II kwartale – red.) kwartał trzeci wyróżnia się wzrostem, ale jest to wzrost minimalny – mówi nam Kuczyński.

Co wpłynęło na ów wzrost? Analityk Xelion podkreśla, że aby o tym mówić należy poczekać na ostateczne dane, które poznamy pod koniec listopada.

Zdaniem eksperta dane za III kwartał mogą być zapowiedzią większego wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2023 roku. – Sytuacja, co widać po nastrojach przedsiębiorców zaczyna się poprawiać. Na tą poprawę wpłynęły wybory. Być może niebawem zobaczymy tego efekt. Przewiduję, że zakończymy ten rok niewielkim wzrostem PKB – mówi nasz rozmówca.

Mocniejsze odbicie w 2024 r?

Kuczyński podkreśla, że późniejsze powołanie rządu przez dotychczasową opozycję opóźni pozyskanie środków z KPO, przez co wzrost gospodarczy w IV kwartale będzie niższy. Można za to spodziewać się mocniejszego odbicia w I kwartale przyszłego roku. – Nie będzie to wzrost chiński, swego czasu czasu gospodarka Chin zyskiwała po 10 proc. Ale już 4 proc. wzrost jest całkowicie realny – mówi analityk Xelion.

Przedstawione dziś przez GUS dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 30 listopada br.

Czytaj też:

„Jedyna sensowna decyzja". Ekspert o decyzji RPPCzytaj też:

Amerykańska gospodarka odżywa. Wzrost PKB zaskoczył analityków