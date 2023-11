Sawicki przeciwko CPK w Baranowie. Marszałek senior ma inną propozycję

Prawdopodobna zmiana rządu wywołała pytania o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Politycy ugrupowań, które za chwilę przejmą władzę – eufemistycznie rzecz ujmując – nie należą do orędowników tego projektu. Głos w tej sprawie zabrał marszałek senior Sejmu X kadencji Marek Sawicki.

Sawicki o CPK

Polityk PSL stwierdził w wywiadzie dla radiowej Jedynki, że projekt CPK powinien być realizowany, ale „nie w Baranowie, tylko w Modlinie i części Okęcia", gdzie – jego zdaniem – powinien powstać łączony centralny port lotniczy.

W dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 marszałek senior rozwinął ten wątek. – Do tego (projektu) jest pięknie stworzona oś – Radom, Okęcie, która ma daleko niewykorzystaną strukturę i Modlin. Na jednej linii trzy wspaniałe lotniska, które mogą wypełnić rolę centralnego portu komunikacyjnego. A my co robimy? Robimy gierkowski projekt, który był ukierunkowany na niszczenie badylarzy z najlepszych gleb sochaczewskich i dalej to kontynuujemy – mówił Sawicki.

Poseł ludowców podkreślał, że inwestycja ta nie może powstawać „na krzywdzie ludzkiej".

Rzecznik rządu komentuje

Do wypowiedzi Sawickiego ws. CPK odniósł się w „Sygnałach dnia" radiowej Jedynki rzecznik rządu Piotr Müller. – Są już podpisane umowy dotyczące części Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest też uchwała Rady Ministrów w kwestii finansowania tego projektu. Ja jestem zaskoczony takimi deklaracjami ze strony przedstawicieli opozycji, gdyż ten projekt jest dobrze policzony i ma konkretną lokalizację – powiedział rzecznik rządu.

W poniedziałkowym orędziu w Sejmie prezydent Andrzej Duda podkreślił, że będzie bronił ambitnych projektów, takich jak m.in. CPK. – Dlatego właśnie Polska musi stawiać sobie kolejne ambitne cele, takim ambitnym projektem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być nowym polskim oknem na świat, tym razem w wymiarze lotniczym, ale również krokiem milowym w rozwoju infrastruktury kolejowej, łączącej najdalsze zakątki Polski – powiedział prezydent.

