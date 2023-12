Gawkowski o cyfryzacji kraju: Ja nie krytykuję swoich poprzedników, wręcz przeciwnie

Lewica sprzeciwiała się w kampanii wyborczej wprowadzeniu kredytu mieszkaniowemu 0 proc., który proponowała Koalicja Obywatelska. Partia twierdziła, że lepiej wspierać budownictwo socjalne i mieszkania na tani wynajem. – Dalej tak uważamy – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. zostaje

Wicepremier odniósł się także do słów ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana, który stwierdził 14 grudnia, ze rozpoczęty przez PiS program Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie kontynuowany, a jego oprocentowanie może być nawet niższe.

– To jest w umowie koalicyjnej Mamy dwie nogi programów mieszkaniowych. Pierwsza, to noga programu mieszkaniowego z tańszym kredytem. On oczywiście wpływa na rynek deweloperski i podwyższa ceny mieszkań. Druga noga, która ma te ceny obniżać, to budowanie mieszkań na wynajem. Te dwie nogi się uzupełniają. Jeśli dużo zarabiasz i stać cię na kredyt – kupuj mieszkanie na własność. Lewica nie ma nic przeciwko temu. Jeśli jednak gorzej zarabiasz, nie masz na wkład własny, to państwo ma zagwarantować, żebyś mógł mieć swoje mieszkanie – powiedział Krzysztof Gawkowski.

– Tańsze kredyty powodują, że wzrost cen jest normalnością. Jeśli jednak będziemy mieli obok drugi program, który zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem, sprawi, że popyt spadnie, a wraz z nim ceny – dodał.

Cyfryzacja Polski. „Nie krytykuję swoich poprzedników”

Wicepremier pytany był także o stan procesu cyfryzacji, za który będzie odpowiadał w rządzie Donalda Tuska. Co ciekawe, Krzysztof Gawkowski bardzo ciepło wypowiedział się na temat dokonań swoich poprzedników.

– Ja nie krytykuję swoich poprzedników, mówiąc, że nic się nie udało. Wręcz przeciwnie, sporo się udało – mObywatel, elektroniczna administracja, usługi cyfrowe, ale też bardzo dużo jest do zrobienia. Trzeba np. wzmocnić krajowy system cyberbezpieczeństwa. Ważna jest też tak zwana cyfrowa higiena, czyli więcej edukacji w tym zakresie – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji.

