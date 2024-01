Co przyniesie 2024 rok, sygnalistki z Teatru Dramatycznego i wielkie zmiany w Kościele. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Ponadto w wydaniu: prof. Flis o wojnie wokół TVP, prof. Matyja o politycznych gangach Olsena, Zofia Romaszewska o in vitro, Magda Linette o życiu po tenisie, a także: rozterki małżeństw niesakramentalnych, gotowość niszczyciela US Navy w Redzikowie, co z emeryturą obywatelską, jak nie powtarzać błędów starożytnych Greków i wiele innych.