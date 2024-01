Ceny ropy pozytywnym impulsem do spadku inflacji

Wczoraj indeks Nasdaq Composite odnotował najlepszą sesję dzienną od połowy listopada 2023 roku. Benchmark urósł o 2,2 proc. Nieco gorzej radził sobie SP500, tu nastąpił wzrost o 1,4 proc. Na plusie, ale umiarkowanym dzień zakończył Dow Jones, który zyskał 0,6 proc. Kurs EUR/USD zbliżył się do 1,0980, ale na koniec dnia kurs ponownie oscylował wokół 1,0950. Z kolei rentowności amerykańskich obligacji spadły w pewnym momencie poniżej 4,32 proc. Mocno traciła ropa naftowa, która obniżyła swoją wartość o ponad 4 proc.

Inflacja w USA. Inwestorzy czekają na dane

Wczoraj na Wall Street panował stosunkowo wysoki apetyt na ryzyko. Inwestorzy czekają na czwartkowe dane inflacyjne z USA i chcą uzyskać większą jasność co do dalszej ścieżki obniżek stóp procentowych przez Fed w 2024 roku. Aktualnie kontrakty terminowe Fed Fund wyceniają ok. 58 proc. szans na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych w marcu w porównaniu z blisko 70 proc. w ubiegły piątek.

Nastroje w pewnym stopniu zostały wsparte wczorajszymi słowami Raphaela Bostica z oddziału Fed w Atlancie. Stwierdził on, że inflacja spadła bardziej niż się spodziewał. Żeby wydźwięk tych słów nie był zbyt gołębi, standardowo przedstawiciel amerykańskiej instytucji dodał, że jest zbyt wcześnie, aby uznać, że walka z inflacją dobiegła końca. Bostic jednocześnie wskazał na możliwe dwie obniżki w II połowie tego roku. Nastroje mogły zostać dodatkowo wsparte przez Michelle Bowman, która stwierdziła, że niebawem stanie się właściwe rozpoczęcie procesu obniżania stóp procentowych.

Ropa naftowa w dół

Wczoraj mocno straciła ropa naftowa (WTI -4,12 proc.), co było pokłosiem niedzielnej decyzji Saudi Aramco (państwowego koncernu naftowego) o obniżeniu w lutym cen ropy Arab Light dla azjatyckich odbiorców do poziomu najniższego od 27 miesięcy. Odmiana WTI ustanowiła dołek poniżej 70,5 USD a brent tuż pod 75,5 USD. Tym samym 1-roczne swapy inflacyjne w USA spadły poniżej poziom 2 proc. Z kolei 1-roczne oczekiwania inflacyjne konsumentów, które zbiera nowojorski oddział Fed-u, obniżyły się do najniższego poziomu od trzech lat. Oznacza to spadek o prawie pół punktu procentowego od listopada ubiegłego roku.

Czytaj też:

Ceny ropy naftowej wystrzeliły. Rynki obawiają się sytuacji na Morzu CzerwonymCzytaj też:

Iran zmniejsza dostawy ropy do Chin. Tajemnicza współpraca pod banderą Malezji