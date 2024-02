Będzie próg dochodowy przy 800 plus? Jasna deklaracja minister

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk udzieliła wywiadu „Rzeczpospolitej". Pytana o najważniejsze działania resortu w tym roku minister podkreśla, że głównym obszarem „są kwestie związane z bezpieczeństwem osób starszych, takie jak np. druga waloryzacja emerytur".

– Dla mnie to szczególnie bliski postulat, bo jeszcze jako posłanka opozycji w sytuacji galopującej inflacji byłam jedną z inicjatorek pakietu „Bezpieczny Senior”, w ramach którego taką podwójną waloryzację postulowaliśmy. I bardzo się cieszę, że ten postulat znalazł się w umowie koalicyjnej. To jest jeden z trzech pierwszych projektów ministerstwa już gotowych i skierowanych do dalszych prac. Ufam, że zostanie przyjęty w tym roku – mówi szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister rodziny o zmianach w 800 plus

W dalszej kolejności Dziemianowicz-Bąk wskazuje podwyższenie zasiłku pogrzebowego. – Koszty pogrzebu i pochówku bardzo wzrosły. Dotykają one wszystkich, ale najbardziej osoby starsze. Te pieniądze to jest jeden ze sposobów wsparcia, jakie może zaoferować państwo w trudnej życiowej sytuacji, w której znajduje się obywatel. By chociaż trochę ulżyć w tej obiektywnie najtrudniejszej sytuacji, w jakiej każdy z nas w jakimś momencie życia może się znaleźć – mówi minister.

W rozmowie pojawia się również wątek 800 plus i ewentualnych planów wprowadzenia progu dochodowego, uprawniającego do świadczenia. Minister rodziny stawia w tej sprawie jasną deklarację. – Nie planujemy żadnych zmian w tym programie, nie toczą się w ministerstwie żadne prace, które miałyby na celu ograniczenie tego świadczenia. Jestem przywiązana do tej deklaracji, że nic, co dane, nie zostanie zabrane. A jeśli jakieś programy miałyby ulegać zmianom, to tylko na plus. Tylko tak, żeby w jakiś sposób udoskonalić system. Analogicznie jest, jeśli chodzi o inne świadczenia – mówi Dziemianowicz-Bąk.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem czerwca rozpocznie się nowy okres świadczeniowy programu 800 plus. W związku z tym konieczne jest złożenie nowego wniosku o świadczenie. Dokumenty można składać od 1 lutego.

