Co dalej z budową fabryki Intela pod Wrocławiem? Kosiniak-Kamysz: Zmieniamy rzeczywistość inwestycyjną na lepsze

Jeszcze w czerwcu 2023 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki wraz z prezesem Intela Patem Gelsingerem zwołali konferencję prasową, na której zapowiedzieli budowę nowej fabryki koncernu w Polsce.

Inwestycje zagraniczne w Polsce. Co z fabryką Intela?

– Zmiana rządu w Polsce zmieniła rzeczywistość inwestycyjną na lepsze. Przywracanie praworządności, tworzenie lepszych warunków, nawiązywanie na nowo kontaktów, jak choćby bardzo ważna wizyta ministra Sikorskiego i rozmowy z panią minister spraw zagranicznych Niemiec, gdzie poruszył kwestie, które na tak wysokim poziomie nie były jeszcze poruszane, czyli odszkodowań za straty wojenne poniesione przez Polskę. Wracamy do bycia głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej, wracamy do zachęcania do inwestycji w Polsce – powiedział na konferencji po Radzie Ministrów wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Przypomnę, że nasi poprzednicy przekazali nam rząd i stan gospodarki z jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie. Było to poniżej 17 proc. Inwestycji zagranicznych było bardzo mało, bo pewność dochodzenia swoich roszczeń przed wymiarem sprawiedliwości była zerowa. My to przywracamy – dodał.

Nowa inwestycja Intela we Wrocławiu

Podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Intela Pata Gelsingera, która obyła się 16 czerwca 2023 roku, koncern ogłosił decyzję o budowie kluczowego dla firmy zakładu integracji i testowania półprzewodników. Placówka powstanie nieopodal Wrocławia, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 4,6 mld dolarów, czyli w przeliczeniu ok. 18,7 miliarda złotych.

Zakład stworzy aż 2 000 miejsc pracy w samej firmie Intel, nie licząc tysięcy dodatkowych etatów u zewnętrznych dostawców oraz kilku tysięcy stanowisk związanych z budową zaawansowanego budynku.

Placówka nie będzie do końca fabryką, ale stanie się kluczową częścią infrastruktury Intela w całej Europie. Produkowane w Irlandii i zakładzie planowanym w niemieckim Magdeburgu tzw. wafle krzemowe będą przybywać do Wrocławia. Na miejscu będą rozcinane na pojedyncze jednostki, testowane i integrowane w ostateczny produkt. Z polskiego zakładu trafią już do klientów końcowych.

Intel zaznaczył, że faza projektowania i planowana inwestycji rozpocznie się „bezzwłocznie”, a sama budowa ruszy tuż po otrzymaniu zielonego światła od władz Unii Europejskiej. Placówka ma być kluczowa dla całej Wspólnoty, która chce znacząco poprawić i skrócić łańcuchy dostaw półprzewodników.

