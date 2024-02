Wypadek Black Hawka na festynie z udziałem Wąsika. Kierwiński: Naprawa pochłonie ponad 2 mln zł

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że już w przyszłym tygodniu opinia publiczna pozna wyniki zapowiadanych audytów przeprowadzanych w resorcie. Najważniejsze z nich, to badanie dotyczące wystrzelenia rakietnika w Komendzie Głównej Policji oraz wypadku śmigłowca Black Hawk podczas pikniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem ówczesnego wiceministra Macieja Wąsika.

Wypadek Black Hawka. Kierwiński zdradza koszty naprawy

W mediach pojawiły się ostatnio informacje o możliwych kosztach naprawy śmigłowca Black Hawk, który zahaczył wirnikiem o odgromnik linii wysokiego napięcia. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział na antenie TVN24, że podawane informacje są nieprecyzyjne, gdyż koszt naprawy będzie jeszcze wyższy, niż informowały media.

– Tak, to gigantyczny koszt, trochę ponad 2 miliony złotych. Ten Black Hawk jest uziemiony do maja. To, co jest najbardziej szokujące, to że po tym incydencie nie zakończono postępowania szkodowego, bo panu Wąsikowi i Kamińskiemu na tym zależało – powiedział minister Marcin Kierwiński.

– Osoba odpowiedzialna za incydent z Black Hawkiem zamiast ponieść karę, dostała podwyżkę – dodał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. – Jest oczywiście odpowiedzialność pilota, ale to odpowiedzialność cywilna. Gros pieniędzy (na naprawę – przyp. red.) musi zostać zapłacona przez resort – powiedział także.

Szymczyk i zatrudnienia w ministerstwie

Minister Marcin Kierwiński zdradził także, że pozostałe audyty dotyczą wystrzelenia granatnika w Komendzie Głównej Policji przez generała Szymczyka, a co za tym idzie kosztów remontu siedziby. Kolejna kontrola ma dotyczyć zatrudnienia w ministerstwie osób, które nie miały wystarczających kompetencji.

