Tusk zaprasza rolników na spotkanie. Uderzył też w poprzedników: Parada oszustów

Donald Tusk podczas konferencji prasowej, na której podsumował posiedzenie rządu, odniósł się również do protestu rolników. Kolejna demonstracja odbędzie się już jutro w Warszawie. – W protest zaangażowali się także ci politycy i związkowcy, którzy wspierali władze PiS-u i naszych poprzedników, i to w sposób bardzo zdeterminowany. To jest protest dotyczący głównie niekontrolowanego, nadmiernego napływu zboża z Ukrainy i Zielonego Ładu – oznajmił Donald Tusk.

Protesty rolników. Donald Tusk uderza w politycznych poprzedników: Parada oszustów

Premier podkreślił, że każdy ma prawo do protestu. – Ale chciałbym i chcę to głośno powiedzieć, bo nie zawsze to brzmi w sposób adekwatny do rzeczywistości. Mamy do czynienia z paradą oszustów. Mówię tu o tych politykach PiS-u, którzy dzisiaj przyłączają się do rolniczych protestów w związku z nadmiernym importem ukraińskiego zboża – powiedział Donald Tusk, po czym przytoczył kilka wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

– Jarosław Kaczyński, „Gazeta Polska”, 15 czerwca 2022 roku: Ważne jest, by nasi rolnicy wiedzieli, że zboże ukraińskie nie jest dla nich żadnym zagrożeniem. Jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski – tu jest już o mnie – Tusk jest przeciw – zacytował premier. Jak zaznaczył Donald Tusk, prezes PiS wypowiedział przytoczone słowa, gdy obecny premier po raz pierwszy alarmował, że „zboże ukraińskie jest realnym zagrożeniem dla polskiego rynku i dla polskich producentów rolnych”.

Donald Tusk zapowiada spotkanie z rolnikami. Jest termin

Donald Tusk powiedział, że dzisiaj politycy PiS „usiłują wmówić protestującym że zawsze stali po ich stronie i że nowy rząd jest dla rolników problemem”. – Jest dokładnie odwrotnie – podkreślił premier, wskazując, że to polityka prowadzona przez poprzedników doprowadziła do obecnego kryzysu.

Donald Tusk dodał, że na kolejnym spotkaniu z rolnikami przedstawi im raport podjętych w ostatnim czasie działań. – Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie – powiedział premier. Spotkanie odbędzie się w sobotę w Warszawie. Rozpocznie się o godz. 10.

