Trump poluje na dyktatorów, awantura o krzyż i reforma za 11 miliardów. Nowy „Wprost”
Dodano: 
Okładka Wprost 2/2026, grafika: Paweł Kuczyński
Ponadto w wydaniu: Kaczyński walczy o spokój, Józefaciuk zachwyca się edukacją zdrowotną, Piotr Koryś tłumaczy transformację, a także – politycy idą na żywioł, dlaczego studenci uciekają z uczelni, kosztowna łaska Łukaszenki i wiele więcej.

Polowania na dyktatorów”. Stojący na czele reżimów w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie a także w Europie Wschodniej zaczęli nerwowo oglądać się przez ramię, pytając swoich dworaków: czy to ja będę następny? – analizuje Jakub Mielnik.

Porzucona reforma”. – Premier zwariował! Wyrzucił do kosza 11 mld zł – komentuje storpedowanie reformy rynku pracy politolog Bartosz Rydliński w tekście Elizy Olczyk.

Dobra decyzja Tuska”. Trzeba zmienić system emerytalny na kapitałowy, a nie brać się za egzekwowanie składek przez PIP, i to dość bolszewicką metodą – kontruje Jerzy Wysocki.

Awantura o krzyż”. Nauczycielka w szkole podstawowej w Kielnie miała zerwać krzyż ze ściany w sali lekcyjnej i wyrzucić go do kosza. Co na to kuratorium oświaty? Więcej w tekście Magdaleny Frindt.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

Walka o zgodę”. – Wróciła harmonia i normalność – relacjonuje jeden z uczestników posiedzenia wyjazdowego PiS-u. Ale inny działacz twierdzi, że to tylko pozorne uspokojenie – pisze Agnieszka Niesłuchowska.

Żywiołowa przesada”. – Politycy opozycji nagrywają filmiki w korkach, by uderzyć w rząd, ale dla osób powyżej 50. roku życia obecna aura to raczej umiarkowana jesień – mówi prof. Rafał Chwedoruk w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej .

Rosyjska propaganda kradnie okładki »Wprost«”. Szymon Krawiec o tym, jak rosyjskie media przerobiły poruszającą okładkę „Wprost” z 2022 r., będącą hołdem dla ukraińskich żołnierzy.

Szkoła potrzebuje ewolucji”. – Rząd powinien spowolnić działania – apeluje w rozmowie z Piotrem Barejką poseł Marcin Józefaciuk. Przyznaje także, że sam chce uczyć edukacji zdrowotnej, która jego zdaniem powinna być obowiązkowa.

Cyberlikwidacja”. Krystyna Romanowska pisze o końcu CBZC – świetnie funkcjonującej jednostki zajmującej się cyberbezpieczeństwem – który zbiega się z gwałtownym przyrostem przestępstw seksualnych w sieci.

Koniec pogoni za Zachodem”. – Była chaotyczna, niepełna i pełna zaniechań. I może właśnie dlatego okazała się jedną z najbardziej udanych – tłumaczy fenomen polskiej tranformacji dr hab. Piotr Koryś w rozmowie z Martą Roels.

Nauka w trybie niedoboru”. Dr hab. Monika Różycka o kryzysie w związku polskiej nauki z gospodarką, studentach rezygnujących z uczelni i remedium, którym mogą być spółki Skarbu Państwa.

Trump działa metodą chirurgiczną”. – Atakiem na Wenezuelę Trump odciągnął uwagę od słabnących sondaży i problemów wewnętrznych w USA – tłumaczy w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską politolog prof. Tomasz Płudowski.

Kosztowna łaska Łukaszenki”. Uwolnienie białoruskich więźniów politycznych było bez wątpienia świętem. Jednak czy faktycznie oznacza ono zwycięstwo opozycji nad Łukaszenką? Nic bardziej mylnego – pisze Daria Szymańska.

Źródło: Wprost
