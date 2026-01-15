Umowa z Mercosur zmieni wszystko. Ekspert: Polska może być największym przegranym

Witold Ziomek, Wprost.pl: Umowa na linii Unia Europejska–Mercosur jest już właściwie faktem. Kto na niej zyska, kto straci i gdzie w tym wszystkim są polscy rolnicy?

Jakub Olipra, Starszy Ekonomista Credit Agricole: To jest bardzo złożone, bo jakbyśmy spojrzeli na samą umowę i odizolowali ten element związany z rolnictwem, to ta umowa jest na ogół korzystna dla Unii Europejskiej. My wysyłamy do krajów Mercosur wysoko przetworzone produkty, dobra przemysłowe, samochody, produkty chemiczne, maszyny i urządzenia, podczas gdy kraje Mercosur do nas eksportują surowce mineralne i surowce rolne. Więc z tego punktu widzenia zarabia się na tym tam, gdzie powstaje wartość dodana – czyli ten handel w takim układzie jest bardzo korzystny dla Unii Europejskiej.

Jednocześnie, jak weźmiemy do tego szerszy kontekst geopolityczny i to, że Unia Europejska musi zmniejszać zależność od importu surowców z Chin, to jest to również bardzo rozsądne rozwiązanie. Natomiast jeśli spojrzymy na tę umowę w kontekście rynków rolnych, to ja bym porównał ją trochę do budowy obwodnicy małego miasta. Przez długi czas mieszkańcy czekali na tę obwodnicę. Ostatecznie podjęto decyzję, żeby ją wybudować, natomiast ta droga przejdzie przez działki niektórych mieszkańców. I tak jak cała miejscowość skorzysta na tej obwodnicy, to część mieszkańców straci.