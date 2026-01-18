Jak się zarabia na Zakopanem, majstersztyk Zełenskiego i sekty przyszłości. Nowy „Wprost”

„Jarmark próżności”. W Zakopanem wszystko, co się świeci, jest drogie i błyszczące, znajdzie swoich kupców. Tylko przyzwoitość przestała być w cenie. O przemianie, jaką przeszedł najpopularniejszy polski kurort zimowy, opowiada Małgorzacie Fiejdasz-Kaczyńskiej Maciej Krupa, antropolog kultury i przewodnik tatrzański.

„Mój dom zawsze będzie w Zakopanem”. – Gdybym był burmistrzem Zakopanego, dążyłbym do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2036 r. – deklaruje w wywiadzie Szymona Krawca Adam Bachleda-Curuś.

„To najlepszy sezon w historii”. Jajecznica za 67 zł? – Takie ceny to są jednostkowe przypadki – rozwiewa zakopiańskie mity Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z Szymonem Krawcem.

„Majstersztyk Zelenskiego”. – To nie my zostaliśmy odsunięci na boczny tor, tylko sami się odsunęliśmy – tak o roli Polski w rozmowach pokojowych mówi Piotrowi Barejce Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie.

„Sekty przyszłości”. Era nowych technologii skierowała sekty na nową drogę. Zmieniły formę, język i narzędzia działania, ale mechanizmy pozostały te same. Więcej w tekście Krystyny Romanowskiej.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Mała partia z wielkimi problemami”. Chaos i oskarżenia o zdradę – taki jest efekt wyborów nowego przewodniczącego w Polsce 2050. Partia znalazła się w impasie i musi szukać nadzwyczajnego rozwiązania – analizuje Eliza Olczyk.

„Mercosur, czyli siła wyższa”. Umowa Mercosur stała się faktem. Były minister rolnictwa Henryk Kowalczyk z PiS-u komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej: – Donald Tusk został ograny w Brukseli.

„Trudny test dla rolnictwa”. Umowa UE-Mercosur to zysk dla Unii, ale trudny test dla polskiego rolnictwa. – Musimy wyjść z pułapki taniego surowca – radzi Jakub Olipra, ekspert Credit Agricole, w wywiadzie Witolda Ziomka.

„Okrutne kłamstwo liberalizmu”. Może właśnie nadmiar liberalnej propagandy powoduje, że tyle jest w Polsce złości na... wszystko, tyle poszukiwania w polityce okazji, by krzyczeć „nie”? – zastanawia się Jan Wróbel.

„Sądowa kompromitacja”. W tej sprawie orzekało już 15 różnych sędziów sądów administracyjnych. Nigdy nie orzekali w niej tzw. neo-sędziowie I nigdy żaden z sędziów nie dostrzegł, jak bardzo łamane były przez lata prawa tego jednego obywatela – ostrzega Marek Isański.

„Strategia niepewności”. Po latach jałowego czytania w myślach prezydentów Rosji czy Chin, przestaliśmy się nagle martwić tym, co zrobi Putin czy Xi Jinping. Królem niepewności został bowiem Donald Trump uzbrojony w nową broń – pisze Jakub Mielnik.

„Cuda na Kremlu”. Czy do prowadzenia wojny Putinowi prędzej skończą się Rosjanie czy pieniądze? Przyjęty przez Kreml budżet na 2026 rok pozwala na bardzo ostrożny optymizm – analizuje Miłosz Szymański.

„Tajemnice hipotermii”. – Ta choroba z jednej strony pustoszy organizm, ale z drugiej strony chroni mózg. Najgroźniejsza dla człowieka jest hipotermia miejska – tłumaczy w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Tomasz Darocha, współtwórca Krajowego Systemu Leczenia Hipotermii Głębokiej.

Czytaj też:

15 pracowników i 13 uczniów. W całej Polsce znikają szkoły. Wójt: „Trzeba podjąć decyzje”Czytaj też:

Elżbieta Jakubiak: Założenie przez Martę Nawrocką fundacji było błędem. To nie może się udać