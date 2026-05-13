Kobiety będą pracować dłużej? „Równość to znaczy równość”

Przed tygodniem ministra funduszy i polityki regionalnej, a zarazem szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała w wywiadzie dla TVN24, że wśród reform o które zabiega jej ugrupowanie jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co w praktyce oznaczałoby wydłużenie o kilka lat wieku emerytalnego kobiet i “drobnego obniżenia dla mężczyzn, tak by spotkać się gdzieś pomiędzy 60 a 65, bliżej 65”.

Pełczyńska-Nałecz postuluje zrównanie wieku emerytalnego

Temat ten wrócił podczas dzisiejszego wywiadu ministry dla radiowej Trójki. – Jestem osobą równościową. Równość to znaczy równość. Dzisiaj kobiety mają dużo mniej dzieci, a różnica między kobietami a mężczyznami to pięć lat. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie. Rozumiem mężczyzn, którzy mówią: jesteśmy tutaj traktowani nierówno. Zróbmy coś z tym – mówiła w audycji „Bez uników” Pełczyńska-Nałęcz.

– Należy się mężczyznom ta informacja, że ktoś widzi tę nierówność – i ja ją widzę, a także młodym ludziom, że ktoś się troszczy o ich przyszłość – dodała.

Szefowa Polski 2050 podkreślała, że to właśnie młodym ludziom przyjdzie dopłacać setki miliardy złotych do emerytur. – Jeżeli nie będziemy nawet w debacie publicznej podnieść tego tematu, to działamy na szkodę młodych ludzi, którzy w wyniku kryzysu demograficznego zaraz będą te setki miliardów dopłacać – tłumaczyła ministra.

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że Polacy sceptycznie podchodzą do pomysłu zrównania wieku emerytalnego (64 proc. głosów na „nie”, tylko 23,8 proc. na „tak”). Trzeba jednak zaznaczyć, że pytaliśmy o pomysł Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI). Organizacje te w raporcie „Budżetowy SOS" zaproponowały zrównanie, a zarazem podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Oznaczałoby to powrót do reformy poprzedniego gabinetu Donalda Tuska sprzed niemal 15 lat. Wspomnianą reformę odwrócił w 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, przywracając dawny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj też:

Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze. Decyduje jeden warunekCzytaj też:

Likwidacja 800 plus po 10 latach? W zamian atrakcyjna propozycja dla wszystkich