Niemcy na wyczerpaniu, pułapka Zełenskiego i kulisy handlu prognozami. Nowy „Wprost”

„Kraj, który utracił energię”. – W Niemczech zawsze będą ludzie, którzy w pierwszym odruchu pomyślą o taniej rosyjskiej energii. To silny instynkt niemieckiego przemysłu: jeśli gospodarka się pali, trzeba szukać tanich surowców – tłumaczy w wywiadzie Marty Roels Adam Schlüssler z think tanku Environment and Public Health Institute.

„Ukraińska pułapka”. Awanturą o „bohaterów z UPA” Ukraińcy próbują wypchnąć Polskę z udziału w powojennym porządkowaniu Europy. Znów daliśmy się sprowokować – analizuje Jakub Mielnik.

„Gra o wszystko”. Miliony dolarów przepływają przez platformy, na których obstawia się wybuchy wojen, zamachy i katastrofy. Zwolennicy mówią o „mądrości tłumu”, krytycy o moralnym dnie – pisze Daria Szymańska.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Tusk będzie musiał lawirować”. – Mam nadzieję, że prezydent zawiesi sprawę odebrania orderu, co nie oznacza, że musi się z tego postulatu wycofywać – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony narodowej.

„Polska zamienia szansę w zagrożenie”. – To, że strona ukraińska nas lekceważy, jest konsekwencją wieloletnich błędów naszych struktur państwowych, w tym IPN-u i dyplomacji – analizuje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Roman Polko.

„Order i odwet”. Ostatni ruch Wołodymyra Zełenskiego rozpętał też burzę na sejmowych korytarzach. – Uważam, że Zełenski powinien zostać uznany za persona non grata – komentuje Janusz Kowalski w tekście Magdaleny Frindt i Tomasza Stankiewicza.

„Kraków to nie Końskie”. – Nikt duszami i umysłami Krakowiaków i Krakowianek nie zawładnie. To będą klasyczne dziś wybory mniejszego zła bądź wybory większej obsesji – tłumaczy w rozmowie z Elizą Olczyk dr Jacek Kloczkowski, politolog z krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej.

„Awantura o lody”. Wokół tematu lodów dla uczniów wybuchła afera i odezwał się w narodzie niedobity gen wolności. Wara ci, centrum, od zapracowanego człowieka! To było, przyznam, wspaniałe narodowe święto – pisze Jan Wróbel

„Polak Niemiec dwa bratanki”. Przełamują historyczne tabu, idą pod prąd politycznych narracji i odkrywają rodzinne korzenie. Dziś młodzi chcą opowiadać o polsko-niemieckiej przeszłości po swojemu. Więcej w tekście Małgorzaty Fiejdasz.

„Zgoda na niepewność”. Oto trzy podstawowe pytania, na które współcześnie powinniśmy sobie odpowiedzieć, aby nasz seks był konsensualny, czyli jedyny słuszny – i nie ma w moich słowach cienia ironii – tłumaczy Michał Pozdał.

„Upadek mafijnego państwa”. Nieuznawane międzynarodowo i uzależnione gospodarczo od Rosji Naddniestrze jest skazane na nieuchronną zagładę. W ostatnich latach możemy obserwować przyspieszanie jego upadku – opisuje Miłosz Szymański.

„Transformacja po amerykańsku”. Lorenzo Montanari z organizacji Americans for Tax Reform opowiada Marcie Roels o wielkim zwrocie w gospodarce USA: – W prawie każdym programie rządowym odsetek oszustw wynosił od 20 do 40 proc.

„Wojna przyszłości”. Przez większość mojej kariery bezpieczeństwo kojarzyło się przede wszystkim z ludzkimi umiejętnościami. Jednak wojna w Ukrainie pokazała coś, czego wcześniej nie obserwowaliśmy na taką skalę – analizuje gen. Andrzej Pawlikowski.

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