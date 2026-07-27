Wpływowe i skuteczne. Dlaczego kobiety w zarządach zmieniają reguły gry

Kilkanaście lat temu obecność kobiety w zarządzie dużej spółki bywała przedstawiana jako ciekawostka. Dziś – gdy mówimy o dyrektorach generalnych, członkach zarządów czy przewodniczących rad nadzorczych – coraz częściej widzimy kobiece twarze. Jednak paradoks polega na tym, że statystyki i codzienna praktyka wciąż idą dwoma różnymi torami.

Z jednej strony Polska należy do unijnych liderów, jeśli chodzi o odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. Według danych Eurostatu w III kwartale 2025 r. kobiety stanowiły 42,6 proc. osób na stanowiskach managerskich – to wynik wyższy niż średnia UE i ustępujący jedynie Estonii i Szwecji. Z drugiej strony, gdy spojrzymy na skład zarządów i rad nadzorczych, obraz staje się znacznie mniej optymistyczny. Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że kobiety stanowią zaledwie 2 na 10 osób faktycznie podejmujących kluczowe decyzje w przedsiębiorstwach. Innymi słowy: kobiety zarządzają zespołami, projektami i procesami, ale rzadziej zasiadają przy stole, przy którym zapadają strategiczne decyzje. Dyrektywa Women on Boards ma ten stół przedefiniować.

Dyrektywa Women on Boards: od rekomendacji do obowiązku

Według unijnej dyrektywy największe spółki giełdowe w Unii Europejskiej będą musiały zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Nowe prawo – znane jako dyrektywa Women on Boards – wymaga, aby firmy objęte regulacją osiągnęły jeden z dwóch poziomów:

co najmniej 40 proc. kobiet wśród dyrektorów niewykonawczych (czyli w radach nadzorczych),

albo co najmniej 33 proc. kobiet we władzach łącznie – w zarządach i radach nadzorczych.

W Polsce przyjęto właśnie ten drugi model: 33 procentowy udział kobiet w organach spółek. Obowiązek obejmie duże spółki giełdowe zatrudniające co najmniej 250 pracowników i osiągające określony poziom obrotów lub sumy bilansowej.

Projekt przepisów przewiduje, że od stycznia 2027 r. wymogi obejmą największe spółki z udziałem Skarbu Państwa, a od połowy roku – pozostałe duże podmioty notowane na GPW. To nie są tylko „miękkie” rekomendacje. Firmy będą musiały przyjąć polityki zapewniające równowagę płci we władzach, raportować postępy, a w skrajnych przypadkach liczyć się z dotkliwymi sankcjami – sięgającymi nawet 10 proc. rocznego przychodu. To oznacza, że temat kobiet w zarządach przestaje być domeną działów HR i staje się sprawą zarządów, rad nadzorczych i akcjonariuszy.

Gdzie dziś jesteśmy? Dane z polskiego rynku

Najnowsze raporty pokazują, że polskie spółki mają do nadrobienia więcej, niż mogłoby się wydawać. Według Deloitte, tylko 17 proc. spółek na GPW spełnia dziś wymagania równowagi płci, jakie od 2026 r. wprowadza dyrektywa. Raport 30% Club Poland dla spółek z indeksu WIG140 pokazuje, że na koniec 2025 r. udział kobiet we władzach tych firm wyniósł 19,9 proc. – to poprawa o 1,5 punktu procentowego rok do roku, ale nadal daleko od celu.

Jeszcze bardziej wymowne są dane szczegółowe:

kobiety stanowią 15 proc. członków zarządów i 23,1 proc. członków rad nadzorczych spółek z WIG140,

w sektorze finansowym kobiety odpowiadają za 30,6 proc. składu władz – to jedyny sektor, który osiąga tzw. masę krytyczną 30 proc.,

na koniec 2025 r. 25 spółek z WIG140 nie miało żadnej kobiety ani w zarządzie, ani w radzie nadzorczej.

Dlaczego kobiety w zarządach to nie „agenda równościowa”, tylko twardy biznes?

Zwolennicy parytetów mówią: to kwestia sprawiedliwości i równych szans. Krytycy odpowiadają: liczą się kompetencje, nie płeć. Coraz więcej danych pokazuje jednak, że obecność kobiet w zarządach to nie tylko spór ideologiczny, ale także bardzo konkretny temat biznesowy.

1. Wyniki finansowe

Badania prowadzone na próbie spółek z kilkudziesięciu krajów pokazują, że firmy z co najmniej 30 procentowym udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych osiągają wyższe marże netto – nawet o 6 punktów procentowych – w porównaniu z firmami, w których zarządy są zdominowane przez mężczyzn. Inne analizy wskazują, że różnorodność w organach spółek koreluje z lepszą rentownością, wyższym zwrotem dla akcjonariuszy i niższą zmiennością wyników.

Nie chodzi o prostą zależność przyczynowo-skutkową, w stylu „dodajmy jedną kobietę do zarządu, a marża od razu wzrośnie”. Chodzi o to, że firmy, które są w stanie przebić się przez własne bariery rekrutacyjne, szerzej definiują talent i dopuszczają więcej perspektyw do dyskusji strategicznych, częściej budują bardziej nowoczesne modele zarządzania.

2. Innowacyjność i zrozumienie rynku

Zespoły zróżnicowane pod względem płci, wieku czy pochodzenia generują szersze spektrum pomysłów i lepiej rozumieją potrzeby rynku – co potwierdzają zarówno badania naukowe, jak i praktyka firm technologicznych czy konsumenckich. W gospodarce, w której kobiety stanowią ponad połowę klientów, ignorowanie ich perspektywy na poziomie zarządu jest po prostu błędem biznesowym. To szczególnie ważne w sektorach, gdzie decyzje zakupowe w dużej mierze podejmują kobiety – od produktów FMCG, przez finanse detaliczne, po usługi zdrowotne. Rada nadzorcza czy zarząd bez kobiet to ryzyko ślepego punktu: projektowania produktów, komunikacji i modeli obsługi klienta wyłącznie z męskiej perspektywy.

3. ESG i ład korporacyjny

Obecność kobiet we władzach spółek często idzie w parze z większą dbałością o standardy ładu korporacyjnego, przejrzystość decyzji i temat ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny). Analizy Deloitte i innych firm doradczych wskazują, że regulacje ESG oraz presja inwestorów instytucjonalnych stają się jednym z najważniejszych bodźców zwiększania różnorodności płci w zarządach. Dla funduszy i banków kredytujących duże projekty obecność kobiet w organach spółki jest coraz częściej sygnałem, że firma poważnie traktuje kwestie odpowiedzialności społecznej i ma bardziej dojrzałe procesy decyzyjne.

4. Zarządzanie ryzykiem i kryzysem

W literaturze i badaniach pojawia się jeszcze jeden wątek: kobiety w organach decyzyjnych częściej wykazują wyższą awersję do skrajnego, nieprzemyślanego ryzyka i większy nacisk na długoterminową stabilność niż na szybki, ale nietrwały zysk. To nie znaczy, że są „mniej odważne”. Raczej – że częściej zadają pytania o konsekwencje, scenariusze awaryjne i odporność na kryzysy. Doświadczenia ostatnich lat – pandemia, zawirowania na rynku energii, wojna w Ukrainie – pokazały, że zarządy, które potrafiły łączyć odwagę z ostrożnością, zyskiwały przewagę. Różnorodność w składzie organów okazała się jednym z elementów tej odporności.

Statystyki kontra realna władza

Problem w tym, że wzrost liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich nie zawsze przekłada się na realną władzę. Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że choć kobiety stanowią ponad 40 proc. kadry kierowniczej, w gronie osób faktycznie kształtujących strategie firm – zarządów, kluczowych komitetów, rad nadzorczych – ich udział spada do około 20 proc.

Innymi słowy: coraz więcej kobiet zarządza zespołami, ale wciąż zbyt mało współdecyduje o tym, w którą stronę płyną całe organizacje. Dyrektywa Women on Boards ma zmusić firmy do przełożenia deklaracji „doceniamy różnorodność” na konkretne decyzje personalne.

Czy firmy zdążą?

Tu pojawia się pytanie, które przewija się w kuluarach: czy polskie spółki zdążą spełnić wymogi dyrektywy? Raporty pokazują, że tempo zmian przyspieszyło dopiero w ostatnich dwóch–trzech latach – i wciąż jest zbyt wolne, by wiele spółek mogło bezboleśnie dojść do wymaganych poziomów. Z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że tylko 1 proc. spółek z indeksu sWIG80 spełnia już warunki udziału 33 proc. kobiet w zarządach i radach nadzorczych jednocześnie. W indeksie WIG20 jest lepiej – kobiety stanowią tam 23,7 proc. władz – ale i tak oznacza to, że większość firm będzie musiała wykonać poważne ruchy personalne w bardzo krótkim czasie.

Co to oznacza dla polskiego biznesu?

Po pierwsze – koniec „alibi”. Przez lata firmy tłumaczyły się brakiem kandydatek, „brakiem dostępnych talentów” czy tym, że „to wymaga czasu”. Dyrektywa nie pozostawia wiele miejsca na takie usprawiedliwienia.

Zmusza spółki do:

przeglądu procesów rekrutacji i awansów,

pracy nad pipeline’em kandydatek do władz,

inwestycji w programy rozwoju przywództwa dla kobiet,

i wreszcie – do zmiany kryteriów wyboru członków zarządu i rady.

Po drugie – większą przejrzystość. Spółki będą musiały raportować dane dotyczące składu władz i prowadzonych działań równościowych. To w naturalny sposób włącza temat kobiet w zarządach do rozmów z inwestorami, bankami, regulatorami i mediami.

Po trzecie – nową dynamikę w zarządach. Do władz firm wejdą osoby z innych doświadczeń, często wychowane w innej kulturze pracy niż dotychczasowi decydenci. To może być źródłem napięć – ale też nowych pomysłów, bardziej realistycznego podejścia do ryzyka i lepszego zrozumienia klientów.

Od formalnego parytetu do zmiany kultury

Warto jednak pamiętać, że sam parytet nie gwarantuje zmiany. Można spełnić wymagania dyrektywy, a jednocześnie utrzymać „klub kolegów”, w którym nowe członkinie zarządu czy rady nadzorczej będą marginalizowane, pozbawione realnego wpływu. Dlatego kluczowe jest to, co dzieje się po przekroczeniu progu 33 proc.:

czy kobiety dostają portfele decyzyjne (finanse, operacje, strategia), czy głównie „miękkie” obszary,

czy zasiadają w komitetach audytu, ryzyka, inwestycji,

czy ich głos jest słyszany – i uwzględniany w praktyce.

Raporty pokazują, że dopiero osiągnięcie „masy krytycznej” – ok. 30 proc. kobiet we władzach – zmienia dynamikę dyskusji i sposób podejmowania decyzji. Pojedyncza kobieta w zarządzie może być traktowana jak symbol. Trzy, cztery – to już normalność.

Dlaczego przygotowaliśmy ten raport?

27 lipca 2026 r. publikujemy specjalny raport „Wpływowe i skuteczne – Kobiety w zarządach polskich firm”. Chcemy wyjść poza statystyki i pokazać, co naprawdę dzieje się w salach zarządów i rad nadzorczych – kto ma głos, kto podejmuje decyzje i jak obecność kobiet zmienia sposób funkcjonowania firm.

W raporcie:

przyglądamy się danym – jak wygląda dziś udział kobiet we władzach spółek w Polsce i Europie,

rozmawiamy z menedżerkami, które weszły do zarządów i z perspektywy „inside” opowiadają o barierach i przełamaniach,

pytamy inwestorów, jak oceniają spółki z bardziej zróżnicowanymi władzami,

i analizujemy, co dyrektywa Women on Boards oznacza dla ładu korporacyjnego w Polsce w praktyce.

Bo pytanie nie brzmi już: czy kobiety powinny zasiadać w zarządach. Pytanie brzmi: co się stanie z firmami, które wciąż będą ignorować połowę talentu dostępnego na rynku.