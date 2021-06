Od słów do czynów. Dziś poznamy harmonogram Polskiego Ładu

– W środę o godzinie 11 premier Mateusz Morawiecki przedstawi harmonogram najważniejszych ustaw wynikających z Polskiego Ładu – potwierdził spekulacje dziennikarzy rzecznik rządu Piotr Müller.

– Po prezentacji, która odbyła się około dwóch tygodni temu, przechodzimy do fali realizacji. To pakiet wielu ustaw, które trzeba wdrożyć. Chcemy projekty przedstawić i skierować do Sejmu w ciągu najbliższych stu dni, w związku z czym trwają intensywne prace w rządzie – powiedział Müller na antenie Programu Pierwszego PR.

Kluczowe ustawy jeszcze w czerwcu

Dodał, że zaprezentowane w środę ustawy będą dotyczyły kwestii podatkowych, mieszkaniowych. Zapowiedział, że większość kluczowych projektów zostanie przedstawiona do konsultacji jeszcze w czerwcu.

W sumie Polski Ład to pakiet ponad 100 ustaw. Nie wszystkie uda się przeprowadzić w czasie jednej kadencji, o czym jasno mówi Zjednoczona Prawica. Od zapowiedzi z 15 maja chce przejść do czynów. To dobry czas na prezentację konkretów. Latem ludzie będą zainteresowani wakacjami i korzystaniem ze słonecznych dni, więc propozycje polityczne mogłyby przejść bez większego echa. Ponadto od prezentacji Nowego Ładu nie minął jeszcze miesiąc, więc temat wciąż jest „gorący”.

I wreszcie – czas uciąć pewne spekulacje na temat tego, w którym kierunku mógłby pójść Nowy Ład.

Pytania o polityczne korzyści Polskiego Ładu

Wśród polityków PiS i opozycji oraz analityków i komentatorów trwa dyskusja, czy i na ile prezentacja Polskiego Ładu może trwale wpływać na poparcie partii Jarosława Kaczyńskiego, która w maju ustabilizowała notowania po okresie spadków wynikających m.in. z październikowego orzeczenia TK ws. aborcji – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Rozmówcy „Rz” zwrócili uwagę, że potrzeba kilku miesięcy, by wyciągnąć właściwe wnioski. Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę, że po pierwsze, wszystko musi być przeprowadzone jeszcze przez Sejm. Po drugie zaś, sama realizacja wielomilionowych programów nie gwarantuje sukcesu.

– PO też budowała autostrady czy wprowadziła Kartę Dużej Rodziny, z których ludzie byli zadowoleni. Ale i tak przegrała – zauważył prof. Flis.

Partie opozycyjne przygotowują kontrofensywę

Partie opozycyjne planują przedstawianie swoich alternatywnych dla Polskiego Ładu, ale raczej nie powinniśmy się ich spodziewać w najbliższych tygodniach.

Platforma Obywatelska sygnalizuje na przykład, że jesienią przedstawi swoją alternatywną dla Polskiego Ładu wizję. Również na jesień odpowiedź programową planuje Lewica, choć zapowiada, że do wakacji będą się odbywały konwencje programowe.

PSL swoją odpowiedź nazywa „Planem dla Polski" i już teraz prezentuje w trakcie konferencji prasowych i spotkań na terenie całej Polski.

