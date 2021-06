Maląg: 500+ i „Dobry Start” zostają. W nowej strategii demograficznej wsparcie pracujących kobiet i ochrona zatrudnienia dla partnerów kobiet w ciąży

Rząd przygotowuje się do wdrożenia strategii demograficznej do 2040 roku. Część jej rozwiązań zawartych będzie w Polskim Ładzie.

– Strategia to kierunki długofalowej, konsekwentnej polityki wspierania rodzin. Chodzi także o eliminowanie barier, które nie pozwalają na to, aby Polacy decydowali się na dzieci, a także o spójność przepisów i regulacji – powiedziała na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej.

500+ zostaje. Rząd chce dbać o trwałość małżeństw

Minister zapowiedziała także, że popularne programy socjalne, czyli „Rodzina 500+” i „Dobry Start”, czyli dopłata w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, nadal będą obowiązywać. Rząd ma także nową misję, która polega na wzmacnianiu pozytywnego wizerunku małżeństwa.

– Ważne jest budowanie dobrego obrazu rodziny, dbałość o trwałość małżeństwa – powiedziała Marlena Maląg. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób państwo może to robić?

– To bardzo trudne zadanie. Tego nie da się centralnie zarządzić ani wprowadzić żadną ustawą. Postawiliśmy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na teranie całego kraju prowadzą one różnorakie projekty. Są to np. „Polska szczęśliwych rodzin”, „Rodzina w centrum uwagi”. Pokazują one, że gdy rodzina jest szczęśliwa, to przekłada się to też np. na życie zawodowe – tłumaczyła minister.

Wsparcie dla pracujących matek

Ważnym tematem nowej strategii ma być także wsparcie dla kobiet, które decydują się na posiadanie dzieci, a jednocześnie nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej.

– Ważne, abyśmy stworzyli takie mechanizmy, które będą równoważyć życie rodzinne z karierą zawodową. Kierunki strategii demograficznej, które będziemy teraz konsultować, to m.in. kwestie rynku pracy – powiedziała minister, jednocześnie wskazując, jakie obszary zdefiniowano, jako najważniejsze w tej kwestii.

– Kobiety powinny być zatrudnione na czas nieokreślony. Proponujemy, aby młodzi ludzie mogli liczyć na takie zatrudnienie już przy drugiej umowie – powiedziała. – W strategii proponujemy elastyczny czas pracy, pracę zdalną lub hybrydową. Chodzi o to, aby kobiety nie były eliminowane z rynku pracy. Chcemy tego typu opiekę rozszerzyć do czwartego roku życia dziecka – dodała Marlena Maląg.

Rząd przewiduje także ciekawe rozwiązanie dla przyszłych ojców. Mężczyźni, których partnerki są w ciąży, będą mogli liczyć na gwarancję zatrudnienia.

Chcemy również zabezpieczyć gwarancję stabilnej pracy dla ojców dzieci na czas trwania ciąży. Nie jest to bezpośrednie wsparcie finansowe, ale stworzenie dobrego klimatu wokół rodziny także od strony pracodawcy

– Chcemy wzmocnić małżeństwo, ale tam, gdzie rodzina będzie żyć w związku nieformalnym, tak również będzie pewne wsparcie. Zależy nam jednak na eksponowaniu roli małżeństwa – dodała.

