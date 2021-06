Morawiecki o głównych założeniach Polskiego ładu. „Bezprecedensowe inwestycje”

Mateusz Morawiecki pojawił się w Trzebnicy, gdzie zaprezentował założenia i perspektywy dotyczące Polskiego ładu. – Jednym z fundamentów Polskiego ładu jest bezprecedensowa inwestycja w polską służbę zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała, jak kruchy jest nasz świat, nasza rzeczywistość i życie – tłumaczył premier dodając, że program gospodarczy PiS przewiduje m.in. budowę Krajowej Sieci Onkologicznej z wielkim centrum onkologicznym we Wrocławiu oraz Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Premier podkreślił, że środki na poprawę funkcjonowania służby zdrowia wyniosą do 6 proc. PKB w ciągu dwóch lat i do 7 proc. PKB w ciągu sześciu najbliższych lat. – To bezprecedensowa zmiana. Za rok, dwa będzie to dwukrotnie więcej środków wydawanych na służbę zdrowia niż w 2015 r. Proszę zobaczyć na skalę – wyjaśnił.

Morawiecki o degresywnym podatku

– Polski Ład dobrze przeliczyliśmy i skonstruowaliśmy w oparciu o paradygmat sprawiedliwości, zakładającego, że system podatkowy musi być bardziej progresywny, bo my dorobiliśmy się systemu degresywnego, w którym im ktoś więcej zarabia, tym mniej procentowo płaci podatków – zapewnił premier.

Jednym ze sposobów realizacji tego bardziej progresywnego systemu podatkowego jest, według słów premiera, podwyżka kwoty wolnej. – To bezprecedensowa zmiana, bo z kraju o kwocie wolnej należącej do jednej z najniższych w Unii Europejskiej, stajemy się krajem z kwotą wolną wyższą nominalnie od Francji, Hiszpanii czy Danii. Cały system będzie przebudowany tak, aby przekazać pieniądze ludziom najbardziej potrzebującym, ale także tym, co są na działalności, klasie średniej, choć ci, co zarabiają zwłaszcza ponad 20, 30 tys. zł powinni się już mocniej podzielić ze społeczeństwem – powiedział Mateusz Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu w okresie III RP mieliśmy możliwości budowy gospodarki w oparciu o nasze zasady. – Jednak na samym jej początku ulegliśmy wpływom zewnętrznym do tego stopnia, że nasz dzisiejszy charakter gospodarki dorobił się specjalnej typologii u specjalistów od modeli gospodarczych, nasz model jest nazywany modelem gospodarki zależnej, uzależnionej – wyjaśnił.

Premier stwierdził, że grzechem III RP było oparcie modelu gospodarczego, wzrostu o konsumpcję, kredyt płynący z zagranicy, o import w dużo większym stopniu niż własną produkcję, przemysł i infrastrukturę. – Do niedawna Polska była wskazywana jako jeden z najmniej efektywnych krajów Europy, gdzie mafii vatowskie hulały po Polsce jak wiatr po dzikich polach i zbierano niewiele podatków z tych stawek, które były ogłoszone. Zmiana tego stanu rzeczy, to jest wielkie dzieło naprawy Rzeczpospolitej", za które rząd zabrał się na samym początku – podkreślił.